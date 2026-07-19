La final del Mundial ya está aquí: Argentina se enfrentará a España en el duelo futbolístico

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey (AP) — Lionel Messi y Argentina por un lado. Lamine Yamal y España por el otro.

El final de la copa del mundo finalmente está aquí.

El inicio es a las 3 pm EDT en el MetLife Stadium. Argentina busca su cuarto título, España el segundo, y podría convertirse en la primera nación en poseer simultáneamente las coronas de la Copa Mundial de fútbol tanto masculina como femenina.

Es el partido número 104 de la Copa Mundial más grande de la historia, un evento de 48 equipos que se jugó en Estados Unidos, Canadá y México. Debido a que hubo más partidos que en cualquier Copa del Mundo anterior, no fue una sorpresa que hubiera más goles que en todas las demás ediciones: 307 y contando antes del domingo.

Si Argentina y España se combinan para marcar al menos dos goles en la final, esta Copa del Mundo también tendrá el promedio más alto de goles por partido desde el evento de 1956, con 3,6 por partido. (Si los equipos anotan menos de dos goles el domingo, seguirá siendo el promedio más alto por partido desde que en la Copa Mundial de 1970 se registraron 2,97 goles por partido).

El espectáculo no se limitará simplemente al fútbol.

Post Malone encabezará la ceremonia de clausura, que comienza 90 minutos antes de la final. El espectáculo de medio tiempo, por primera vez en la FIFA, tiene a Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS como cabezas de cartel, junto con Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro PS 22 con Coldplay e incluso personajes de Barrio Sésamo y los Muppets.

Se espera que también asista el presidente Donald Trump, y está previsto que forme parte de la entrega de trofeos al finalizar el partido.

Argentina viste sus camisetas de rayas verticales celestes y blancas para el partido, mientras que España viste predominantemente de rojo con mangas azul marino. El equipo de árbitros es de Eslovenia: Slavko VinÄ iÄ‡ es el árbitro, con TomaÅ¾ KlanÄ nik y AndraÅ¾ KovaÄ iÄ sus árbitros asistentes.

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