Tommy Fleetwood entre los sueños y la realidad – Golf Planète

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A pesar de un sábado frustrante, el sueño sigue vivo para Tommy Fleetwood. Ante su público en Birkdale, el inglés entrará en la ronda final a cinco golpes del líder Sam Burns, después de haber devuelto una tarjeta de 69 (-1).

tommy Fleetwood quien aprendió a jugar Municipio de Southporta 5 kilómetros de distancia, espera finalmente lograr en casa ante su público la primera victoria de su carrera en un Major, pero el sábado vio sus ambiciones frenadas por dos bogeys en la final.

Un regreso a la realidad que no le impide creer en un resultado soñado.

A lo largo de la semana, las lanzaderas que transportan a los espectadores al Royal Birkdale mostrar una imagen, generada por inteligencia artificial, del inglés blandiendo el Burdeos Jarra.

Una visión que se hace eco de un sueño muy real, alimentado desde su infancia, cuando a veces se escabullía entre las vallas del campo para jugar algunos hoyos en secreto.

“He pensado en ello casi todos los días desde que tenía siete años y nunca ha parado. Así es la vida, ¿no? Soñamos con las mejores cosas posibles y luego intentamos hacerlas realidad. TIENE”

quemaduras y otros

Al frente del torneo, y al día siguiente de su récord número 62, el estadounidense Sam Burns firmó una de las mejores tarjetas de la jornada con un 65 (-5) y se acercará a la última ronda con cinco golpes de ventaja sobre el que lleva las esperanzas de todo un pueblo.

En el Top 10, particularmente apretado, sólo un jugador ha ganado ya un torneo de Grand Slam: Bryson DeChambeau. Por lo tanto, todavía hay una ligera esperanza de que Fleetwood triunfe en esta última ronda que promete ser particularmente indecisa en los enlaces de Royal Birkdale.