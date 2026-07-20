Actuaciones, ingresos, audiencias: cómo Tiger Woods hizo saltar los estándares del golf

TIGER WOODS: LA TRAYECTORIA DEL CAOS (2/3) – Durante más de diez años, este extraordinario campeón reinó en el golf mundial. Tanto es así que transforma por completo sus códigos, tanto a nivel de juego como de negocio.

El 29 de agosto de 1996, Tiger Woods dio el primer golpe en el hoyo número uno del campo de golf Brown Deer para comenzar su primer torneo, el Greater Milwaukee Open, como jugador profesional. Una multitud inusual se reúne alrededor de la salida para intentar vislumbrar el vaivén de este fenómeno. La víspera dio una conferencia de prensa digna de una mega estrella de la NBA y acaba de firmar contratos de patrocinio por valor de 60 millones de dólares, uno con Nike por 40 millones de dólares, otro con el fabricante de equipos Titleist por 20 millones de dólares. Superando a Michael Jordan.

Seis semanas después, en noviembre de 1996, Woods ganó su primer torneo del PGA Tour, el Las Vegas Invitational, y luego un segundo dos semanas después. En abril de 1997 ganó su primer título de Masters, en el Augusta National, con un resultado total de 18 bajo par y 12 golpes de ventaja sobre el subcampeón. Convirtiéndose en el ganador más joven del torneo, con 21 años, 3 meses y 14 días. ¡Nunca antes visto! Tiger Woods impresiona. Lo que marca la diferencia: “Una extraordinaria capacidad de trabajo, una confianza en uno mismo rayando el exceso, apreciar al mayor…