48 Acuerdos entre Estados Unidos e Iraq por valor de 60 mil millones de dólares marcan la asociación posterior a la guerra.

48 Acuerdos entre Estados Unidos e Iraq por valor de 60 mil...

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, supervisó la firma de 48 acuerdos, memorandos de entendimiento, pactos de cooperación y declaraciones de asociación con empresas estadounidenses durante su visita a Washington, según un comunicado oficial de la oficina de prensa del primer ministro iraquí.

Los acuerdos preliminares, valuados en más de $60 mil millones en energía, salud y tecnología, se finalizaron el viernes en una cumbre empresarial Estados Unidos-Irak organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Este paquete marca una clara transición después de más de dos décadas de participación militar de Estados Unidos en Iraq. Las fuerzas estadounidenses restantes tienen previsto completar su retirada para el 30 de septiembre bajo un acuerdo bilateral anterior, cambiando la relación de una misión residual de seguridad a asociaciones comerciales.

Los acuerdos incluyen cooperación y asociaciones entre los ministerios de petróleo y electricidad de Iraq con ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell y Halliburton. Variados tratos abordan la reconstrucción del antiguo oleoducto Iraq-Siria desde la región de Kirkuk hasta el puerto mediterráneo de Baniyas en Siria.

Irak también firmó un acuerdo con Starlink para introducir servicios de internet satelital en todo el país.

En la cumbre, al-Zaidi dijo que Iraq está utilizando una política de puertas abiertas. “Cualquiera que tenga un proyecto puede venir y hablarnos. No pondremos obstáculos a nadie”, dijo a través de un traductor.

Los acuerdos iniciales con empresas estadounidenses abarcan energía, salud y tecnología y superan los $60 mil millones en valor total. Chevron firmó tres acuerdos con el gobierno iraquí enfocados en aumentar la producción de petróleo y crear una ruta alternativa de exportación de Iraq.

La transición comercial llega después de más de 23 años de presencia militar de Estados Unidos en Iraq, que comenzó con la invasión de 2003 y continuó con la campaña contra el grupo Estado Islámico.

La implementación total de los acuerdos dependerá de las condiciones de seguridad en el terreno, detalles de financiamiento, estudios técnicos y los esfuerzos continuos de Irak para consolidar las armas bajo control estatal y mejorar la transparencia en la contratación.