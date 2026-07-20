Lionel Scaloni rindió homenaje a sus jugadores y aceptó que España fue un ganador merecido después de que el intento de Argentina de defender el título de la Copa Mundial terminara en una derrota por 1-0 después de tiempo extra en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

Ferran Torres anotó el único gol de la final en el minuto 106, convirtiendo desde cerca después de que el pase de Nico Williams encontrara a Mikel Merino en el poste trasero.

Argentina sobrevivió 90 minutos gracias a una actuación extraordinaria de Emiliano Martínez, quien hizo 11 paradas para romper el récord de la final de la Copa Mundial y mantener a España a raya.

Argentina no registró un solo disparo en el tiempo reglamentario, siendo el primer equipo en la historia en lograr esa distinción no deseada en una final de la Copa Mundial, pero resistieron hasta el final antes de que la segunda tarjeta amarilla de Enzo Fernández en el minuto 90 los redujera a diez hombres y finalmente abriera la puerta para que Torres resolviera el partido.

Scaloni, quien ha dirigido Argentina desde 2018 y supervisado una era dorada que entregó la Copa América 2021, la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024, fue complaciente en la derrota.

“Me siento triste, pero soy consciente de que dimos todo en la cancha. Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero realmente no puedo. Estoy eternamente agradecido a estos chicos que compitieron hasta el final”, dijo.

“They were better to be honest. Tengo recuerdos muy gratos de lo que hicieron y de lo difícil que es llegar aquí.

“Tenemos que darle mucho valor a lo que hemos logrado. Somos grandes en la victoria y debemos ser grandes en la derrota. Hoy mostramos que sabemos perder.

“Perdimos el partido y aceptamos eso. Pero no significa que olvidaremos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Me gustaría decirle al país que dimos todo en la cancha.”

**Contexto: Argentina perdió la final de la Copa Mundial contra España y Lionel Scaloni expresó respeto por el equipo ganador, reconociendo la actuación de sus propios jugadores.

**Verificación de datos: Emiliano Martínez hizo 11 paradas en la final, estableciendo un récord en la Copa del Mundo.

**Verificación de datos: Argentina no registró un solo disparo en tiempo reglamentario en la final, siendo el primer equipo en lograr este hecho en la historia de la Copa del Mundo.