Goose anuncia fechas para los 13th Conciertos Anuales de Vacaciones de Goosemas

Goose ha anunciado las fechas de sus 13º espectáculos anuales de vacaciones de Goosemas el lunes por la mañana (20 de julio). Los conciertos están programados para el 11 y 12 de diciembre en el histórico Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, Nueva Jersey, con inscripciones para la preventa disponibles ahora aquí.

Los fanáticos que se inscriban para la preventa recibirán un código único que les dará acceso a la preventa oficial de Goose a partir del miércoles (22 de julio) a las 10 a.m. local, seguido de preventas locales que también comenzarán el miércoles al mediodía local. Todas las preventas finalizarán el jueves (23 de julio) a las 10 p.m. local, seguido de una venta general que comenzará el viernes (24 de julio) a las 10 a.m. hora local; $1 de cada boleto vendido para Goosemas 2026 beneficiará a la fundación sin fines de lucro Western Sun Foundation.

Goose lanzó su sexto álbum de estudio, Big Modern!, el mes pasado en su propio sello discográfico No Coincidence Records y han estado de gira en su tour de verano anual desde principios de junio, incluyendo dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York y una sorpresa, actuación con entradas agotadas en el SummerStage de Central Park el 21 de junio. La banda volverá a la carretera a partir del 13 de agosto con un espectáculo en el Cal Coast Credit Union Amphitheater en San Diego, trayendo algunos invitados especiales en la carrera, incluyendo Greensky Bluegrass y Buffalo Traffic Jam.

Tocarán en las fechas de Navidad y luego se dirigirán a México del 20 al 23 de enero para dos sets en el festival 10 Years on the Beach de Dave Matthews y Tim Reynolds en Riviera Maya junto a Sierra Ferrell y Stephen Wilson Jr en el Moon Palace.