Aldosivi dio una gran sorpresa en Salta, derrotando a River Plate por 3-1 en la Copa Argentina. Tomás Fernández anotó dos veces y Nicolás Cordero añadió otro. River Plate logró un gol tardío pero no pudo recuperarse.

Aldosivi dio una de las sorpresas más sorprendentes de la Copa Argentina 2026, derrotando a River Plate 3-1 en Salta y causando conmoción en todo el torneo. En el partido, disputado en el Estadio Padre Martearena el 17 de julio, el equipo de Mar del Plata aprovechó al máximo los fallos defensivos de River Plate, estableciendo una ventaja dominante antes del descanso y ampliándola en la segunda mitad.

A pesar de que River Plate entró en el partido como claro favorito, el enfoque disciplinado y la definición clínica de Aldosivi cambiaron rápidamente el impulso. Tomás Fernández fue el destacado, anotando dos veces en la primera mitad, mientras que Nicolás Cordero añadió un tercero después del descanso. River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, luchó por encontrar ritmo y organización, y sólo logró reducir el déficit al final del partido con un gol de Rafael Borré.

Las alineaciones confirmadas reflejaron la intención de ambos equipos. Aldosivi inició con Chicco en la portería, apoyado por Laurelli, Zalazar, Moya y Pombo en defensa. En el mediocampo estaban González, Sosa, Castro y Fernández, con Cordero y Godoy liderando el ataque. River Plate alineó a S. Beltrán, G. González, Martínez Quarta, Rivero y Acuña en la zaga, Moreno como mediocampista de contención y Vera, Galván, Meza, Colidio y Borré en roles más avanzados.

El resultado significa que Aldosivi avanza a los octavos de final, donde se enfrentará a Independiente Rivadavia. El partido fue transmitido en vivo por TyC Sports y seguido de cerca por aficionados y medios de comunicación, incluyendo el minuto a minuto de Olé. La derrota se suma a una serie de sorpresas de alto perfil en el fútbol argentino reciente, haciéndose eco de la atmósfera impredecible vista en otros eventos importantes, como la tensa semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina, donde las tensiones de los fanáticos y los primeros incidentes marcaron el tono para un encuentro dramático (ver más sobre la atmósfera de la semifinal de Atlanta).

El formato de la Copa Argentina, con sus sedes neutrales y rondas de eliminación simple, a menudo produce resultados inesperados, dando a los menos favorecidos una oportunidad real contra los gigantes establecidos. Para River Plate, la derrota en Salta pone de relieve los desafíos actuales en la organización defensiva y la coherencia bajo la dirección de Eduardo Coudet. Para Aldosivi, la victoria no sólo asegura la progresión sino que también refuerza su reputación como equipo capaz de capitalizar oportunidades de alta presión. La próxima ronda contra Independiente Rivadavia pondrá a prueba si Aldosivi puede mantener este nivel de desempeño a medida que se intensifica la competencia.