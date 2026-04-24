Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: dónde ver el Juego 3, hora, canal y más

La serie de playoffs de la NBA entre los Boston Celtics número 2 y los Philadelphia 76ers número 7 ahora está empatada 1-1. Los Celtics barrieron el Juego 1 el domingo pasado, 123-91, pero los 76ers regresaron fuertes con una victoria por 111-97 en el TD Garden de Boston para el Juego 2 el martes. La serie se traslada al Xfinity Mobile Arena de Filadelfia para el tercer juego este viernes. Tipoff está programado para las 7 p.m. ET en Prime Video. Puede echar un vistazo al cuadro más actualizado aquí y consultar el calendario completo de la serie a continuación.
Aquí encontrará todo lo que necesita saber para no perderse el Juego 3 del viernes ni ningún otro juego de la serie de playoffs de la NBA Celtics vs. 76ers.
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Cómo ver el Juego 3 entre Celtics y 76ers:
Fecha: 24 de abril de 2026
Tiempo: 7 p.m. Este/4 p.m. Pacífico
Canal de televisión: n / A
Transmisión: Vídeo principal
Tiempo de juego entre Celtics y 76ers:
El tercer juego entre los Celtics y los 76ers comienza a las 7 pm ET el viernes 24 de abril.
Canal del juego Celtics vs.76ers:
El partido de playoffs de la NBA del viernes entre la serie Celtics vs. 76ers se transmitirá en Prime Video.
Cómo ver los Celtics vs. 76ers sin cable:
Algunos juegos de playoffs de la NBA, incluido el Juego 3 de la serie Celtics-76ers, están disponibles para transmitir en Prime Video.
Vídeo principal
Una suscripción a Amazon Prime cuesta $14,99 al mes o $139 al año y viene con entrega gratuita en millones de artículos, además de acceso al plan Prime Video con publicidad, Amazon Music y mucho más.
Puede sintonizar juegos seleccionados de los playoffs de la NBA de 2026 en Prime Video, incluido el juego Celtics vs. 76ers de esta semana. ¿No tienes una suscripción a Prime? Puedes obtener una prueba gratuita de 30 días y ver los juegos sin otros compromisos.
Más formas de ver los partidos de playoffs de la NBA:
Calendario de la serie Celtics vs.76ers:
Todos los horarios del este
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Juego 1: Domingo 19 de abril: Celtas de Boston (123) contra (91) 76ers de Filadelfia
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Juego 2: Martes 21 de abril: 76ers de Filadelfia (111) contra (97) Celtas de Boston
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Juego 3: Viernes 24 de abril, 19:00 horas (Amazon Prime)
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Juego 4: Domingo 26 de abril, 7 p.m. (NBC)
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Juego 5: Martes 28 de abril, hora por determinar (ESPN)
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Juego 6: jueves 30 de abril (por determinar)*
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Juego 7: Sábado 2 de mayo (por determinar)*
*Si es necesario
Calendario restante de los playoffs de la NBA:
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4 de mayo: Comienzan Semifinales de Conferencia (pueden adelantarse al 2 o 3 de mayo)
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19 de mayo: Las Finales de la Conferencia Este comienzan por ESPN/ABC (pueden adelantarse hasta el 17 de mayo)
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20 de mayo: Las finales de la Conferencia Oeste comienzan en NBC/Peacock (pueden adelantarse hasta el 18 de mayo)
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3 de junio: Finales de la NBA 2026: Juego 1 en ABC, 8:30 pm ET
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5 de junio: Finales de la NBA 2026 – Juego 2 en ABC, 8:30 p.m. ET
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8 de junio: Finales de la NBA 2026: Juego 3 en ABC, 8:30 p.m. ET
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10 de junio: Finales de la NBA 2026 – Juego 4 en ABC, 8:30 p.m. ET
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13 de junio: Finales de la NBA 2026: Juego 5 en ABC, 8:30 p.m. ET (si es necesario)
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16 de junio: Finales de la NBA 2026: Juego 6 en ABC, 8:30 p.m. ET (si es necesario)
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19 de junio: Finales de la NBA 2026: Juego 7 en ABC, 8:30 p.m. ET (si es necesario)