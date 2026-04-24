Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: dónde ver el Juego 3, hora, canal y más

La serie de playoffs de la NBA entre los Boston Celtics número 2 y los Philadelphia 76ers número 7 ahora está empatada 1-1. Los Celtics barrieron el Juego 1 el domingo pasado, 123-91, pero los 76ers regresaron fuertes con una victoria por 111-97 en el TD Garden de Boston para el Juego 2 el martes. La serie se traslada al Xfinity Mobile Arena de Filadelfia para el tercer juego este viernes. Tipoff está programado para las 7 p.m. ET en Prime Video. Puede echar un vistazo al cuadro más actualizado aquí y consultar el calendario completo de la serie a continuación.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber para no perderse el Juego 3 del viernes ni ningún otro juego de la serie de playoffs de la NBA Celtics vs. 76ers.

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Cómo ver el Juego 3 entre Celtics y 76ers:

Fecha: 24 de abril de 2026

Tiempo: 7 p.m. Este/4 p.m. Pacífico

Canal de televisión: n / A

Transmisión: Vídeo principal

Tiempo de juego entre Celtics y 76ers:

El tercer juego entre los Celtics y los 76ers comienza a las 7 pm ET el viernes 24 de abril.

Canal del juego Celtics vs.76ers:

El partido de playoffs de la NBA del viernes entre la serie Celtics vs. 76ers se transmitirá en Prime Video.

Cómo ver los Celtics vs. 76ers sin cable:

Algunos juegos de playoffs de la NBA, incluido el Juego 3 de la serie Celtics-76ers, están disponibles para transmitir en Prime Video.

Vídeo principal Una suscripción a Amazon Prime cuesta $14,99 al mes o $139 al año y viene con entrega gratuita en millones de artículos, además de acceso al plan Prime Video con publicidad, Amazon Music y mucho más. Puede sintonizar juegos seleccionados de los playoffs de la NBA de 2026 en Prime Video, incluido el juego Celtics vs. 76ers de esta semana. ¿No tienes una suscripción a Prime? Puedes obtener una prueba gratuita de 30 días y ver los juegos sin otros compromisos.

Más formas de ver los partidos de playoffs de la NBA:

Calendario de la serie Celtics vs.76ers:

Todos los horarios del este

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Juego 1: Domingo 19 de abril: Celtas de Boston (123) contra (91) 76ers de Filadelfia

Juego 2: Martes 21 de abril: 76ers de Filadelfia (111) contra (97) Celtas de Boston

Juego 3: Viernes 24 de abril, 19:00 horas (Amazon Prime)

Juego 4: Domingo 26 de abril, 7 p.m. (NBC)

Juego 5: Martes 28 de abril, hora por determinar (ESPN)

Juego 6 : jueves 30 de abril (por determinar)*

Juego 7: Sábado 2 de mayo (por determinar)*

*Si es necesario

Calendario restante de los playoffs de la NBA: