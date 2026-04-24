Encuesta: Dante Moore de Oregón es el favorito inicial para el draft de 2027

Si hay una lección sobre proyectar la posición de mariscal de campo para el draft de la NFL en los últimos años, es que cualquier predicción a largo plazo podría verse rápidamente desactualizada.

Considere los dos drafts de la NFL anteriores. Tanto Cam Ward como Fernando Mendoza no estaban en la conversación para la primera selección hasta bien avanzada su última temporada en Miami e Indiana, respectivamente. Ambos terminaron siendo el número 1.

El año pasado por estas fechas, los evaluadores de la NFL estaban entusiasmados con el potencial de alta gama de la clase actual de mariscales de campo, con nombres como Arch Manning, LaNorris Sellers y Garrett Nussmeier en la punta de sus lenguas.

Con la historia como advertencia justa, aquí está la última proyección de mariscal de campo que se cierne sobre las oficinas centrales de la NFL: la clase de mariscales de campo de 2027 tiene el potencial de ser una cosecha inusualmente profunda e intrigante.

Después de dos drafts consecutivos en 2025 y 2026 con poca talento de alta gama en mariscales de campo, hay optimismo en las oficinas centrales de la NFL de que la cosecha de mariscales de campo en 2027 se proyecta como un tipo de cosecha única en una década. La profundidad de prospectos de calidad en particular destaca para los cazatalentos y ejecutivos.

ESPN encuestó a 10 cazatalentos de la NFL sobre sus tres mejores proyecciones de mariscales de campo demasiado temprano para la clase de 2027. Tres jugadores recibieron votos para el primer lugar — Dante Moore de Oregon, Arch Manning de Texas y Julian Sayin de Ohio State. En general, nueve jugadores diferentes aparecieron en las papeletas de los 10 cazatalentos de la NFL, mostrando la profundidad potencial de la clase.

En términos de votos — tres puntos por un primer lugar, dos por un segundo y uno por un tercero — la encuesta terminó de la siguiente manera:

1. Dante Moore, Oregon (24) 2. Arch Manning, Texas (16) T3. Julian Sayin, Ohio State (5) T3. Brendan Sorsby, Texas Tech (5) 5. LaNorris Sellers, South Carolina (3) T6. Drew Mestemaker, Oklahoma State (2) T6. Sam Leavitt, LSU (2) T6. CJ Carr, Notre Dame (2) 9. Darian Mensah, Miami (1)

Los cazatalentos enfatizan que este es un ejercicio imperfecto, ya que no han estado cerca de ver detenidamente a todos los mariscales de campo para el draft de 2027. Muchos tienen prejuicios regionales inherentes porque aún no han necesitado ver a los prospectos que se volverán elegibles después de la temporada 2026.

La encuesta sirve más como un indicador de la profundidad del talento en la posición de mariscal de campo en el fútbol universitario para la temporada 2026 que como una herramienta predictiva específica.

Las conversaciones con cazatalentos y funcionarios de las oficinas centrales de la NFL indican que en este punto temprano hay al menos 15 mariscales de campo que podrían considerarse en la conversación de primera ronda.

Junto con los nueve jugadores que recibieron votos, los nombres que se barajan y que no recibieron votos pero podrían terminar en la conversación de primera ronda incluyen a Rocco Becht de Penn State, Trinidad Chambliss de Ole Miss, Josh Hoover de Indiana, Nico Iamaleava de UCLA, Jayden Maiava de USC y John Mateer de Oklahoma.

Ciertamente hay otros que podrían abrirse camino en la conversación de primera ronda, como CJ Bailey de NC State, Demond Williams Jr. de Washington y Austin Simmons de Missouri, mencionados por los cazatalentos como jugadores que les intrigaban. Todavía hay algunos miembros del club de fans de DJ Lagway, ya que sus habilidades siguen siendo intrigantes después de mudarse de Florida a Baylor.

“Es una lista impresionante”, dijo un cazatalentos veterano de la NFL. “Esa es una lista de mariscales de campo loca”.

Inevitablemente, algunos de estos mariscales de campo con elegibilidad restante terminarán regresando a la escuela debido a la clase abarrotada. Los mejores mariscales de campo en el fútbol universitario están ganando más de $5 millones al año, lo que los coloca en línea con el salario de la selección número 11 del draft de la NFL de 2026.