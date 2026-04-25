BBC Sport comenta de los ‘neutrales’ sobre el Newcastle United tras la derrota por 1-0 ante el Arsenal

Es interesante leer estos comentarios ‘neutrales’ de BBC Sport, tras la derrota del Newcastle United por 1-0 ante el Arsenal.

Un disparo lejano de Eze en el minuto nueve fue el único gol del partido.

Otra derrota para el Newcastle United, pero últimamente ha tenido una actuación mucho mejor.

Osula y Wissa tuvieron grandes ocasiones de gol, mientras Raya atajó excelentemente a Tonali.

Eddie Howe y sus jugadores ahora necesitan reagruparse antes de los últimos cuatro partidos.

Los lectores de BBC Sport comentan desde neutrales, algunos de los fanáticos del Arsenal, además de uno o dos seguidores del Newcastle que también contribuyeron:

â€”FC a balón parado.

“Aparte del gol de Eze, eso fue ridículamente estresante”.

“Si Newcastle hubiera tenido un delantero decente, ¡al menos habría sido un empate!”.

“Desafortunadamente lo vendieron por cambio de pollo”.

‘Y si mi tía tuviera ruedas, sería una bicicleta’

“¿Cuál habría sido el resultado si el Arsenal hubiera tenido un delantero decente?”

“Tenemos un delantero decente, un delantero de clase en Woltemade, un delantero récord de £ 69 millones, pero está en el banquillo o juega en el mediocampo. Gestión criminal”.

“Preferiría que el Arsenal ganara la liga que el mismo Manchester City una vez más.

Pero hubiera preferido que Newcastle ganara hoy aún más.

Al menos mostraron un poco de lucha y competitividad contra un equipo mucho más fuerte que los últimos contra los que hemos perdido”.

“Siempre quiero que gane Newcastle, pero tampoco quiero que Cheaty 115 gane la PL. Mucha suerte, Arsenal, este año tienes que ser tú #anyonebutcitehorcheatski”.

“Tuve que bajar el volumen durante la segunda mitad porque no pude escuchar ni un minuto más de las miserables, monótonas y constantes críticas de Neville, a pesar de todo, ganamos, obtuvimos los 3 puntos y volvemos a ser líderes de la liga”.

â€”No es ni la mitad de malo que los miserables zumbidos y llantos de los fans del Arsenal. Realmente somos un grupo incesante.

“Si estás contento con lo que estás viendo (otra vez), los seguidores como tú son un problema mucho mayor que Neville”.

â€”Piensa por un minuto. Pensamiento honesto. Todo lo que dijo Neville tenía sentido. Definitivamente no fue un zumbido miserable, estés de acuerdo o no con él.

Fueron en su mayoría críticas constantes y bien merecidas”.

â€”Ese pase cuadrado que Gyokeres no pudo hacer al final. A mis ojos, eso es el salario de una semana.

“Cualquier otro equipo de la liga le habría quitado puntos al Arsenal hoy”.

“Si los Spurs pueden aprovechar la victoria de hoy, entonces Newcastle podría caer a este ritmo”.

“Neville predijo una victoria por el título del Arsenal y parece estar más preocupado por que se demuestre que estaba equivocado que por elogiar al Arsenal por obtener la victoria y seguir adelante. Newcastle tuvo un par de oportunidades, pero en su mayor parte fueron inútiles. ‘

“Hay demasiado revuelo sobre el Manchester City, un equipo que perderá dos de los próximos tres partidos”

“Mejor espíritu hoy, enorme cuando Bruno está en forma, Miley está mejorando”.

“Los únicos dos equipos que han ganado por amplio margen contra el Newcastle esta temporada en cualquier competición son el Barcelona y el Liverpool.

El Arsenal no anota goles de esa manera, pero mantuvo la portería a cero, algo que ninguno de los últimos 18 oponentes del Newcastle ha logrado hacer.

“(Un fanático del Sunderland que se hace pasar por un fanático del Newcastle) Y nosotros, los fanáticos del Newcastle, nos preguntamos por qué los fanáticos de otros equipos se ríen de nosotros”.

“Recuérdenme, ¿cómo le fue anoche en casa a cierto equipo de rayas rojas y blancas contra el Forest, un equipo que corre peligro de descender?”

“Bueno, nosotros (el Arsenal) estamos en la fase de la temporada de pollos sin cabeza. No me importa que Pope no se vaya, también tomamos algunas decisiones extrañas en este partido y en otros. No veía de dónde vendría otro gol sin Eze y Havertz. Es curioso ver a Arteta haciendo el gesto de Klopp con el puño bajo al final, no es como si tuviéramos el control del partido ni nada por el estilo.

“Sólo el personal y los aficionados del Arsenal pensaron que era una roja”.

“No seas demasiado duro con tu equipo o con el entrenador Magpies, un partido fuera de casa contra el Arsenal siempre iba a ser una tarea difícil”.

“El Newcastle no pudo volver a marcar ni conseguir un resultado”.

¿No pudiste volver a marcar?

El Newcastle había marcado en 18 partidos consecutivos antes de éste.

“¡¡¡Tonali debería irse y tú te quedas con Bruno, el que regala el balón!!!”

“Después de tres derrotas desalentadoras en las que esperábamos ganar, ésta fue una derrota alentadora en la que las expectativas no eran particularmente altas.

Definitivamente son brotes verdes.

“Aunque fue otra derrota para Newcastle, fue el mejor esfuerzo que les he visto hacer en mucho tiempo”.

‘¿Fue bueno el Newcastle o el Arsenal simplemente jugó de manera súper conservadora?

Quizás un poco de ambas cosas.

â€”El Newcastle ha jugado bastante bien hoy. Otro día consigues un gol y te llevas un punto… todo lo mejor para el futuro”.



