Tres jugadores de los Eagles que pueden haber perdido sus trabajos después del Draft de la NFL: ¿Nolan Smith desciende?

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El Draft de la NFL siempre es intrigante cuando los equipos tienen nuevos talentos en la plantilla. Las selecciones de primera ronda generalmente están en línea para comenzar de inmediato, mientras que las selecciones del día 2 generalmente están en la competencia para contribuir de inmediato.–>

El Draft de la NFL siempre es intrigante cuando los equipos tienen nuevos talentos en la lista. Las selecciones de primera ronda generalmente están en línea para comenzar de inmediato, mientras que las selecciones del día 2 generalmente están en competencia para contribuir de inmediato.<!–qv q:id=6j q:key=vcaa:

Los Philadelphia Eagles no son diferentes a cualquier otro equipo en estos aspectos. Ellos añadieron un WR2 en Makai Lemon en la primera ronda y cambiado por Jonathan Greenard el día 2. Eli Stowers también se agregó a la mezcla en la segunda ronda.–>

Los Philadelphia Eagles no son diferentes a cualquier otro equipo en estos aspectos. Ellos añadieron un WR2 en Makai Lemon en la primera ronda y cambiado por Jonathan Greenard el día 2. Eli Stowers también se agregó a la mezcla en la segunda ronda.<!–qv q:id=6m q:key=vcaa:

¿El aspecto más fuerte del draft de los Eagles? La franquicia busca titulares a largo plazo en las primeras rondas, no contribuyentes inmediatos que satisfagan una necesidad. Los Eagles ni siquiera fuerzan una necesidad, pero fortalece una posición que ya es fuerte.–>

¿El aspecto más fuerte del draft de los Eagles? La franquicia busca titulares a largo plazo en las primeras rondas, no contribuyentes inmediatos que satisfagan una necesidad. Los Eagles ni siquiera fuerzan una necesidad, pero fortalecer una posición que ya es fuerte.<!–qv q:id=6p q:key=vcaa:

Esto es lo que hace que las selecciones altas del draft y las adquisiciones comerciales en este draft sean intrigantes. Algunos jugadores van a ser víctimas de sumar talento, incluso si, para empezar, fueran buenos jugadores en una plantilla que ya tenía talento. –>

Esto es lo que hace que las selecciones altas del draft y las adquisiciones comerciales en este draft sean intrigantes. Algunos jugadores van a ser víctimas de sumar talento, incluso si, para empezar, fueran buenos jugadores en una plantilla que ya tenía talento. <!–qv q:id=6s q:key=vcaa:

Estos jugadores están en línea para reducir sus roles, solo por lo que lograron los Eagles durante el draft. –>

Estos jugadores están en fila para reducir sus roles, solo por lo que lograron los Eagles durante el draft. <!–qv q:id=6v q:key=vcaa:

Nolan Smith (EDGE)–> Nolan Smith (BORDE)<!–qv q:id=6y q:key=vcaa:

Los Eagles tuvieron que abordar la situación de la carrera de pases en este draft. Un cazamariscales premium era lo que estaban viendo los Eagles desde que perdieron a Jaelan Phillips en la agencia libre, ya que han estado en conversaciones con los Vikings sobre la adquisición de Jonathan Greenard durante semanas. –>

Los Eagles tuvieron que abordar la situación de cazamariscales en este draft. Un cazamariscales premium era lo que estaban viendo los Eagles desde que perdieron a Jaelan Phillips en la agencia libre, ya que han estado en conversaciones con los Vikings sobre la adquisición de Jonathan Greenard durante semanas. <!–qv q:id=71 q:key=vcaa:

Una vez que los Eagles adquirieron a Greenard y lo firmaron con una extensión,, tenían uno de los cazamariscales titulares establecido. Ahora surge la pregunta: ¿quién será titular frente a Greenard? –>

Una vez que los Eagles adquirieron a Greenard y lo firmaron con una extensión,, tenían uno de los cazamariscales titulares establecido. Ahora surge la pregunta: ¿quién será titular frente a Greenard? <!–qv q:id=74 q:key=vcaa:

Smith y Jalyx Hunt rotarán como segundos cazamariscales y obtendrán una buena distribución de jugadas. Eso es lo que hacen las Águilas, pero los números están a favor de que Hunt tenga más tiempo de juego. –>

Smith y Jalyx Hunt rotarán como segundos corredores y obtendrán una buena distribución de instantáneas. Eso es lo que hacen las Águilas, pero los números están a favor de que Hunt tenga más tiempo de juego. <!–qv q:id=77 q:key=vcaa:

El mayor beneficiario cuando los Eagles adquirieron a Phillips el año pasado fue Hunt, quien emergió como un cazamariscales de élite una vez que Phillips ingresó al edificio. Hunt tuvo 5,5 capturas, 16 hits del mariscal de campo, dos intercepciones, un balón suelto forzado, y un 16,8% tasa de presión desde la semana 10 en adelante la temporada pasada: Phillips #39; primer juego con el uniforme de los Eagles.–>

El mayor beneficiario cuando los Eagles adquirieron a Phillips el año pasado fue Hunt, quien emergió como un cazamariscales de élite una vez que Phillips ingresó al edificio. Hunt tuvo 5,5 capturas, 16 hits del mariscal de campo, dos intercepciones, un balón suelto forzado, y un 16,8% tasa de presión desde la semana 10 en adelante la temporada pasada: el primer juego de Phillips con el uniforme de los Eagles.<!–qv q:id=7a q:key=vcaa:

Smith también mejoró, pero no era dominante como Hunt. Otra señal reveladora sobre el papel de Smith en 2026 será si los Eagles ejercerán la opción de quinto año de Smith. cuya fecha límite es esta semana. –>

Smith también mejoró, pero no era dominante como Hunt. Otra señal reveladora sobre el papel de Smith en 2026 será si los Eagles ejercerán la opción de quinto año de Smith, cuya fecha límite es esta semana. <!–qv q:id=7d q:key=vcaa:

Hay#39;un papel importante para Smith esta temporada. Él #39;perderá algunas jugadas ante Hunt con Greenard cerca. –>

Hay un papel importante para Smith esta temporada. Simplemente perderá algunas jugadas ante Hunt con Greenard cerca. <!–qv q:id=7g q:key=vcaa:

Dontayvion Wicks (WR)–> Dontayvion Wicks (WR)<!–qv q:id=7j q:key=vcaa:

¿Cómo puede Wicks perder un trabajo que nunca tuvo? Este es un recordatorio amistoso de que A.J. Brown todavía está aquí y no será canjeado hasta después del 1 de junio, a pesar de que no está presente en la Fase Uno de entrenamientos voluntarios. –>

¿Cómo puede Wicks perder un trabajo que nunca tuvo en realidad? Este es un recordatorio amistoso de que A.J. Brown todavía está aquí y no será canjeado hasta después del 1 de junio, aunque no esté presente en la Fase Uno de entrenamientos voluntarios. <!–qv q:id=7m q:key=vcaa:

Wicks fue designado para ser el WR2, y tuvo ese voto de confianza una vez que los Eagles le dieron una extensión de un año después de canjearlo. Los Eagles todavía tienen un papel importante para Wicks en la ofensiva, pero probablemente será el WR3 en lugar del WR2. –>

Wicks fue elegido para ser el WR2, y tuvo ese voto de confianza una vez que los Eagles le dieron una extensión de un año después de canjearlo. Los Eagles todavía tienen un papel importante para Wicks en la ofensiva, pero probablemente será el WR3 en lugar del WR2. <!–qv q:id=7p q:key=vcaa:

Los Eagles ascendieron para seleccionar Makai Lemon en la primera ronda por un motivo. Se espera que Lemon contribuya instantáneamente a la ofensiva, ya sea que#39;s en la ranura o en &#34;X.&#34; Habrá muchas instantáneas para Lemon, pero Wicks es su mayor competencia por el tiempo de juego.–>

Los Eagles cambiaron para seleccionar Makai Lemon en la primera ronda por un motivo. Se espera que Lemon contribuya instantáneamente a la ofensiva, ya sea en la ranura o en la “X”. Habrá muchas instantáneas para Lemon, pero Wicks es su mayor competencia por el tiempo de juego.<!–qv q:id=7s q:key=vcaa:

Esa batalla de WR2 debería ser divertida este verano. –>

Esa batalla de WR2 debería ser divertida este verano. <!–qv q:id=7v q:key=vcaa:

Tanner McKee (QB)–> Tanner McKee (QB)<!–qv q:id=7y q:key=vcaa:

¿Cómo puede el QB2 perder su trabajo? Si los Eagles lo cambian por tener cuatro mariscales de campo en la plantilla. –>

¿Cómo puede el QB2 perder su trabajo? Si los Eagles lo cambian por tener cuatro mariscales de campo en la plantilla. <!–qv q:id=81 q:key=vcaa:

Los Eagles seleccionaron a Cole Payton en la quinta ronda del draft, y verlo como un mariscal de campo en desarrollo. Eso está bien y la victoria no afecta el estado de juego de McKee como QB2, pero se va McKee con un futuro incierto.–>

Los Eagles seleccionaron a Cole Payton en la quinta ronda del draft, y verlo como un mariscal de campo en desarrollo. Eso está bien y no afectará el estado de juego de McKee como QB2, pero se va McKee con un futuro incierto.<!–qv q:id=84 q:key=vcaa:

McKee es agente libre después de la temporada y los Eagles ya le están pagando a Andy Dalton para que esté en la lista. Con Payton a bordo, los Eagles podrían obtener algo de valor por McKee y recuperar selecciones de draft para 2027. Ya tienen a Dalton como QB3 y fácilmente podría ser el QB2 para esta temporada (y posiblemente la próxima). –>

McKee es agente libre después de la temporada y los Eagles ya le están pagando a Andy Dalton para que esté en la lista. Con Payton a bordo, los Eagles podrían obtener algo de valor por McKee y recuperar selecciones de draft para 2027. Ya tienen a Dalton como QB3 y fácilmente podría ser el QB2 para esta temporada (y posiblemente la próxima). <!–qv q:id=87 q:key=vcaa:

Darle crédito a McKee por jugar lo suficientemente bien como para ser considerado para un puesto de mariscal de campo titular en otro lugar. Hay valor en un mariscal de campo con un brazo preciso que puede deshacerse del balón rápidamente y leer una defensa. –>

Dale crédito a McKee por jugar lo suficientemente bien como para ser considerado para un puesto de mariscal de campo titular en otro lugar. Hay valor en un mariscal de campo con un brazo preciso que puede deshacerse del balón rápidamente y leer una defensa. <!–qv q:id=8a q:key=vcaa:

McKee prosperó con el ex coordinador ofensivo de los Eagles, Kellen Moore, hace dos años, y se puso en consideración para ser QB2 no solo para los Eagles, sino también para otras franquicias.–>

McKee prosperó con el ex coordinador ofensivo de los Eagles, Kellen Moore, hace dos años, y se puso en consideración para ser un QB2 no solo para los Eagles, sino también para otras franquicias.<!–qv q:id=8d q:key=vcaa:

Mientras que a los Eagles les gusta una sala de mariscal de campo profunda, No tiene sentido tener cuatro mariscales de campo en la plantilla. McKee es un buen jugador, pero tiene valor. Perderán un buen QB2 si cambian a McKee. –>

Mientras que a los Eagles les gusta una sala de mariscal de campo profunda, No tiene sentido tener cuatro mariscales de campo en la plantilla. McKee es un buen jugador, pero tiene valor. Perderán un buen QB2 si cambian a McKee.