Scott Hanson dice que ESPN no quiere “ningún cambio material importante” en “NFL RedZone” después de la adquisición

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ESPN compró NFL Network y otros activos digitales de la liga en enero, poniendo nerviosos a los fanáticos sobre lo que significaba para “NFL RedZone”, uno de los programas más queridos de NFL Network.

El presentador de “NFL RedZone”, Scott Hanson, dijo a Fox News Digital que ESPN no quiere ver “ningún cambio material importante” en el programa.

“Tengo buenas noticias en ese frente”, dijo Hanson a Fox News Digital en una entrevista reciente.

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“La gente de Disney y ESPN aman RedZone, como nosotros amamos RedZone. No quieren que cambie. Se dan cuenta de que todos mis amigos en ESPN que no trabajan los domingos de la NFL están en casa viendo NFL Red Zone. Saben que hemos servido a la audiencia durante 17 temporadas hasta ahora, y no quieren ver grandes cambios materiales”.

“Cualquier cambio que hagamos, al menos desde mi punto de vista y el de producción, serán cosas que creemos que agregarán valor o mejorarán un poco para el espectador, porque también somos fanáticos del fútbol”.

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Hanson dijo que cuando ve el partido quiere verlo de una manera informativa y entretenida, y quiere que “NFL RedZone” sea precisamente eso.

“Creo en la Regla de Oro. Quiero hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo. Así que espero que todos mis amigos de la transmisión presenten este gran deporte, este gran juego, de una manera informativa y entretenida cuando lo mire en mi sofá, así que voy a dar todo lo que tengo, vamos a dar todo lo que tenemos en Red Zone. No creo que vean cambios masivos en septiembre y la primera semana de RedZone”, dijo Hanson.

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“NFL RedZone” entrará en su temporada número 18 este otoño. Cuando se anunció la adquisición, ESPN dijo que ESPN distribuirá el canal “NFL RedZone” a operadores de cable y satélite.

Aunque ESPN adquirió “NFL RedZone”, la NFL seguirá siendo propietaria, operadora y productora del canal. Como parte del acuerdo, ESPN obtendrá los derechos de la marca RedZone, lo que podría significar que el fútbol universitario, el baloncesto y otros deportes podrían tener su propia versión de “NFL RedZone”.

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