Datos de 100.000 clientes de campos de golf robados por hackers norcoreanos | AGENCIA DE NOTICIAS YONHAP

Seúl, 27 de abril (Yonhap) — La información personal de unos 100.000 clientes en un campo de golf se vio comprometida en un ataque informático, lo que llevó a la apertura de una investigación policial, dijeron, este domingo, fuentes familiarizadas con el asunto.

La Agencia de Policía Nacional de Corea (KNPA) está investigando el caso después de que el sitio web del Lee & Lee Country Club, ubicado en el condado de Gapyeong, provincia de Gyeonggi, a unos 55 kilómetros al noroeste de Seúl, fuera pirateado. La filtración de datos afectaría a unos 100.000 clientes.

Los datos a los que supuestamente accedieron los piratas informáticos incluyen nombres, fechas de nacimiento, sexo, nombres de usuario, contraseñas, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones residenciales de los clientes.

La policía se dio cuenta del ataque mientras investigaba a grandes grupos de piratas informáticos norcoreanos, dijeron las fuentes, y agregaron que los investigadores creen que el servidor del club de golf puede haber sido infectado con malware distribuido por un grupo de piratas informáticos.

El número de piratas informáticos que operarán bajo las autoridades norcoreanas se estimó en 8.400 en 2024, según el Libro Blanco de Defensa de Corea del Sur.

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(ALETA)