SIPRI: Gasto récord en armas, otra vez

El gasto militar mundial aumentó por undécimo año consecutivo en 2025. Los gobiernos gastaron un total de 2,887 billones de dólares (2,47 billones de euros) en barcos, aviones, misiles y otras armas, según nuevos datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Se trata del nivel más alto de gasto militar jamás registrado.

“Esto realmente habla de las reacciones de los países ante las guerras, las tensiones y la incertidumbre geopolítica en curso”, dijo Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. Los combates continuaron en Ucrania y Gaza en 2025, mientras que conflictos como la guerra en Sudán también contribuyeron a la inestabilidad global. “Con todas estas crisis aún en curso y los planes de gasto a largo plazo de muchos países ya asegurados, esta tendencia probablemente continuará hasta 2026 y más allá”.

Gran parte del aumento global del gasto militar en 2025 fue impulsado por Europa. El gasto allí aumentó un 14% a 864.000 millones de dólares. La invasión rusa a gran escala de Ucrania a principios de 2022 ha cambiado la forma en que los países europeos ven su propia seguridad. Muchos gobiernos europeos temen que Rusia pueda representar una amenaza más amplia más allá de Ucrania. En respuesta, los estados europeos (especialmente los miembros de la OTAN) están aumentando el gasto en defensa para fortalecer sus ejércitos y disuadir nuevas agresiones.

Humo sobre Kyiv tras un ataque ruso con misiles y drones Imagen: Maxym Marusenko/NurPhoto/IMAGO

“Ese es definitivamente el factor más importante”, dijo Xiao Liang. “En los últimos años, hemos visto el gasto de Rusia y Ucrania como el principal factor en Europa. Su gasto seguía aumentando en 2025. Pero en términos de gasto general, la atención se ha desplazado más hacia los países de Europa central y occidental, a medida que sus planes de militarización y gasto comienzan a materializarse. El año pasado registraron el mayor crecimiento anual desde el final de la Guerra Fría”. El presupuesto de defensa de España aumentó un 50%, el de Polonia un 23% y el de Italia un 20%.

Alemania modifica sus normas presupuestarias para financiar el refuerzo militar

Entre los países europeos, Alemania fue el que mayor gasto militar en 2025. Su presupuesto de defensa aumentó un 24% a 114.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto mayor del mundo. Por primera vez desde 1990, el gasto militar alemán superó el objetivo de la OTAN del 2% del PIB, alcanzando el 2,3%. Para pagar esto, el parlamento alemán cambió sus reglas fiscales en 2025. El gasto militar superior al 1% del PIB ahora está exento del estricto freno de deuda de Alemania, lo que permite al gobierno endeudarse más para financiar aumentos de defensa.

“No creo que la capacidad militar de Alemania esté aumentando tan rápido como sugiere la cifra de gasto”, dijo Liang. “Pero creo que, a largo plazo, Alemania se está volviendo más poderosa y más independiente militarmente”.

El investigador del SIPRI Xiao Liang advierte que el aumento del gasto militar mundial corre el riesgo de acelerar una nueva y peligrosa carrera armamentista Imagen: DW

Más allá de la guerra de Rusia en Ucrania, el aumento del gasto de Alemania también refleja incertidumbre sobre las futuras garantías de seguridad de Estados Unidos. Al igual que otros aliados de la OTAN, el gobierno alemán está tratando de reducir su dependencia de Estados Unidos, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump cuestionó nuevamente los compromisos de defensa colectiva de la alianza.

Por qué el gasto militar estadounidense cayó en 2025

Estados Unidos gastó menos en su ejército: sólo 954.000 millones de dólares en 2025. Eso es un 7,5% menos que el año anterior. La razón principal de esta disminución fue que el Congreso de los Estados Unidos no aprobó ninguna nueva ayuda militar para Ucrania, a diferencia de los tres años anteriores. El SIPRI cuenta esa ayuda como parte del gasto militar del país donante.

“Esa tendencia ya está cambiando”, afirmó Liang. “El nuevo presupuesto para 2026 aprobado por el Congreso de Estados Unidos indica un gran aumento. Con la guerra en Oriente Medio y el aumento de las tensiones en Asia, la desaceleración probablemente será de corta duración”. Según el Pentágono, solo los primeros seis días de la guerra de Irán de 2026 le costaron a Estados Unidos 11.300 millones de dólares.

Incluso en 2025, Estados Unidos continuó invirtiendo fuertemente en armas nucleares y convencionales, con el objetivo de mantener el dominio militar y disuadir a China en el Indo-Pacífico, un objetivo clave de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

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Estados Unidos siguió siendo el mayor gastador militar del mundo en 2025, representando alrededor de un tercio del gasto mundial en defensa. Pero su participación se ha ido reduciendo constantemente desde 2020.

“Se trata menos de recortes por parte de los que más gastan”, dijo Liang, “y más de aumentos generalizados en otros lugares, especialmente entre los países de potencia media”.

Algunos sostienen que un equilibrio militar distribuido más equitativamente podría hacer que el mundo sea más seguro. Liang no está de acuerdo. “Eso sólo significa más armas y más armas”, afirmó. “Una nueva carrera armamentista reduce la confianza y aumenta el riesgo de errores de cálculo”, y eso hace que el mundo sea más peligroso.

China siguió siendo el segundo mayor gastador militar del mundo y ha aumentado su presupuesto de defensa cada año durante los últimos 31 años, más tiempo que cualquier otro país seguido por el SIPRI. El gasto aumentó un 7,4% en 2025 a medida que China siguió adelante con su plan de modernizar sus fuerzas armadas para 2035. El año pasado, China probó nuevos prototipos de aviones de combate de sexta generación y se acercó al despliegue de su bombardero furtivo H-20.

El fortalecimiento militar de China tiene importantes consecuencias regionales, afirmó Liang. “La modernización militar de China y las tensiones con sus vecinos han impulsado durante mucho tiempo un mayor gasto en la región, especialmente en países como Japón, Taiwán y Filipinas”, dijo. “Pero en 2025, también se trataba de cambiar el pensamiento de seguridad entre los aliados de Estados Unidos. Países como Australia, Japón y Taiwán están bajo una presión cada vez mayor para gastar más en defensa y volverse más autosuficientes”.

El creciente arsenal de misiles de China pone de relieve cómo el creciente gasto militar está remodelando la seguridad en todo el Indo-Pacífico Imagen: Zhang Cheng/Xinhua/IMAGO

El gasto militar japonés alcanzó los 62.200 millones de dólares en 2025, un aumento del 9,7% con respecto a 2024. El aumento respalda un plan de acumulación lanzado en 2022, impulsado por las preocupaciones de seguridad sobre China y Corea del Norte. La expansión de los programas de misiles y aviones no tripulados señala un cambio importante, que coloca a Japón en camino de convertirse en uno de los países que más gastan militarmente en el mundo.

India fue el quinto país con mayor gasto militar del mundo en 2025. Su presupuesto de defensa aumentó un 8,9% a 92.100 millones de dólares, principalmente debido a las tensiones con China. Pero China no fue el único factor, afirmó Liang. “También hubo una guerra entre India y Pakistán en 2025. Ese fue un factor importante, e invirtieron mucho en el sector aeroespacial y en drones, que se utilizaron mucho en ese conflicto”.

El costo más amplio de la militarización

El gasto militar de un país como porcentaje de su economía (a menudo denominado carga militar) muestra qué parte de la riqueza de una sociedad se dirige a la defensa y no a otras necesidades. Es una de las formas más claras de comparar el coste económico real del gasto militar entre países.

Esta carga aumentó a aproximadamente el 2,5% del PIB mundial en 2025, el nivel más alto desde 2009. Esto significa que los gobiernos no sólo están gastando más en términos absolutos sino que también están dedicando una mayor proporción de su producción económica al ejército.

Ese cambio tiene consecuencias más allá de la política de seguridad. “Esto afectará a otras áreas del gasto público”, afirmó Liang. “Los gobiernos pueden recortar los servicios sociales o la ayuda al desarrollo. Así que no se trata sólo de guerras y armas: tendrá efectos profundos en todas las sociedades”.

Editado por: Frank Suyak, Don Mac CoitirA