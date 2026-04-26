El brutal comienzo de temporada de los Filis significa que los puestos de trabajo están en juego

ATLANTA – Rob Thomson había publicado su alineación mucho antes de que cuatro miembros de la directiva de los Filis entraran a la oficina del manager visitante el domingo por la mañana en Truist Park. Dave Dombrowski convocó a tres de sus cazatalentos aquí este fin de semana para evaluar todos los aspectos del club; hicieron preguntas a los entrenadores y jugadores. No estaban husmeando, insistió Thomson, y todos lo entendieron como una demostración externa de poder de Dombrowski mientras los Filis fracasaban.

Hay preguntas difíciles que considerar porque los Filis ingresan a la quinta semana de la temporada con un récord de 9-19, habiendo sido superados por la asombrosa cifra de 54 carreras. Jugaron el partido 28 con los jardines de Félix Reyes, Dylan Moore y Adolis García. Perdieron ante los Bravos de Atlanta, 6-2, y consiguieron un hit (un sencillo) en seis entradas contra Chris Sale.

Sus bateadores derechos han producido un OPS de .505 contra lanzadores zurdos. Ese es un número que parece casi imposible. Está 91 puntos menos que el siguiente equipo más cercano. Sería, a partir de ahora, el OPS más bajo para esa división específica desde que comenzó la era de la pelota viva en 1920. Tienen marca de 0-10 contra titulares zurdos (que no abren).

“Tenemos que arreglar eso, sin duda”, dijo Thomson.

Está entrando en un territorio incómodo porque hay puestos de trabajo en juego. El hecho de que otro club de gran mercado con expectativas, los Boston Red Sox, haya limpiado la casa no lo hace más probable. (Emular organizaciones desesperadas y disfuncionales no es el mejor plan de negocios). Pero el gerente tiene un objetivo, y él no lo ignora.

“Bueno, quiero decir, eso es natural, ¿verdad?”, dijo Thomson cuando se le preguntó sobre su seguridad laboral. â€”Es normal. Y nunca me he preocupado por eso en toda mi carrera. Trabajé para un tipo durante 28 años que, como te dirá el episodio de ‘Seinfeld’, despide a la gente como si fuera una función corporal. Y nunca me molestó. No fue así. No tengo tiempo para pensar en ello. Soy una persona que piensa en los demás. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Y está fuera de mi control. Ahí es donde estoy”.

George Steinbrenner no dirige los Filis, pero Dombrowski (y, por extensión, el propietario principal John Middleton) deben decidir si las mismas personas y jugadores deben tener la tarea de arreglar este equipo.

“Siento que tenemos a la gente adecuada aquí”, dijo Kyle Schwarber, “y tenemos a la gente adecuada para resolverlo”.

Los problemas van mucho más allá de los bateadores derechos, pero ese es el punto de presión evidente en este momento. Los Filis buscaron una mejora durante la temporada baja y estuvieron a punto de contratar a Bo Bichette y deshacerse de Alec Bohm. Eso indicó todo acerca de cómo se sentía la directiva, pero ante la ausencia de la solución de invertir más dinero en un agente libre, el grupo de Dombrowski no descubrió ninguna alternativa creativa.

Así que una plantilla familiar con un cuerpo técnico familiar atravesando un primer mes de pesadilla sólo intensifica el escrutinio. ¿Es hora de pensar en cambios más importantes que reorganizar el orden de bateo?

“Bueno, estoy seguro de que hablaremos de ello en el avión”, dijo Thomson. â€”Tal vez sea la alineaciÃ³n. No sé. Sólo tenemos que discutir esto y tratar de resolverlo”.

Thomson se ha quejado del enfoque alegre de la alineación en varios momentos durante las últimas semanas. Lo volvió a hacer el domingo. ¿Podrían los bateadores beneficiarse de una voz diferente? Thomson dijo que sigue confiando en el trabajo del entrenador de bateo Kevin Long y sus asistentes.

“Absolutamente”, dijo Thomson.

¿Por qué?

“Porque son buenos entrenadores”, dijo Thomson. â€œQuiero decir, Kevin es uno de los mejores en el juego. Hay un par de miembros del Salón de la Fama que te lo dirán. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con él”.

Los tres bateadores más importantes del club, Bryce Harper, Schwarber y Trea Turner, comparten sólidas relaciones con Long que son anteriores a su tiempo con los Filis. Eso importa. La confianza de los Filis en él era tan inquebrantable que lo firmaron con un contrato de tres años esta temporada baja mientras Long, un agente libre, abrigaba un gran interés por parte de los clubes rivales.

Schwarber respondió y dijo que corresponde a los jugadores corregir esto.

“Como jugador, te sientes responsable de eso”, dijo. â€”Nosotros somos los que salimos a salir. Estamos tomando turnos al bate. Estamos jugando a la defensiva. Estamos lanzando. Lo estamos haciendo todo. Todos nuestros entrenadores están aquí para apoyarnos y ponernos en las mejores posiciones que puedan. Aunque no hemos estado jugando en lo que sentimos que deberíamos jugar, eso no ha cambiado sus actitudes hacia nosotros. Intentan venir a diario para seguir mejorando y seguir ubicándonos en excelentes posiciones para tener éxito”.

Thomson analizó la situación el domingo y vio baches por todas partes. Sale comenzó el día con un OPS de .537 en su carrera contra bateadores zurdos. Esa es la marca más baja de un lanzador abridor en la historia registrada de las Grandes Ligas.

Entonces el manager quería proteger a Brandon Marsh y al novato Justin Crawford al no exponerlos a Sale. Crawford ingresó el domingo con solo 4 de sus últimos 36. Acertó 1 de 16 con cuatro ponches contra lanzadores zurdos. Marsh, que ha estado haciendo buenos swings, sigue siendo mucho mejor contra los derechos.

Moore no había iniciado un juego en el jardín central desde 2023. Pero batea con la mano derecha. Se fue de 2-0 con una base por bolas. Aún no ha conseguido un hit esta temporada en 11 turnos al bate.

Reyes, quien conectó jonrón en el primer turno al bate de su carrera contra Sale, ahora tiene de 17-2 y dos sencillos desde entonces. Esta es la lista.

Bryce Harper se quita los guantes de bateo luego de poncharse con las bases llenas en la tercera entrada. (Dale Zanine / Imagn Images)

El mejor ejemplo del malestar actual se desarrolló en las entradas intermedias. Los Filis llenaron las bases en el tercero cuando Sale perdió el mando. Harper atacó un lanzamiento en cuenta de 3-0 y cometió falta. Recibió un strike cantado justo por el medio. Luego pasó por un calentador de 98 mph. Una oportunidad perdida. Luego, en la cuarta entrada, Sale ponchó al equipo en 13 lanzamientos. Sólo uno de ellos estaba en la zona de strike. Los tres bateadores de esa entrada (Reyes, García y Bohm) eran derechos.

Nada de esto debería absolver a Aaron Nola, quien es un desastre en este momento. Diez lanzamientos en el juego, Atlanta lo había fijado para tres carreras. En la segunda entrada había un déficit de seis carreras. Nola tiene efectividad de 6.03. Todo el impulso de una victoria (finalmente) la noche anterior se evaporó en el momento en que Nola subió al montículo.

“Al caer 6-0 muy rápido”, dijo Nola, “es difícil remontar contra un lanzador realmente bueno en el equipo contrario cuando lo pongo en una posición como esa”.

La casa está en llamas, y eso pondrá a prueba a Dombrowski, quien ha dicho que considera necesarios 40 juegos para una evaluación adecuada. Cuando el manager intenta dirigir pelotones en tres posiciones diferentes mientras el cuarto bate original está sumido en la peor crisis de su carrera, todo se siente como un castillo de naipes.

“No es que el récord vaya a cambiar de la noche a la mañana”, dijo Schwarber. â€œVa a ser un trabajo continuo y estamos preparados para ello. Sabemos que queda un largo camino por recorrer. … Es una circunstancia un poco diferente en la que nos ponemos. Así que venga a trabajar, entierre la cabeza y sepa que es posible que algunos números no cambien de inmediato. Pero con el paso del tiempo, si seguimos trabajando de la forma en que lo estamos haciendo, tengo mucha confianza en que en algún momento miraremos hacia arriba y veremos mejores resultados”.

Queda por ver si los patrones comparten el mismo optimismo.