NiDCOM rescata a otra víctima de trabajos forzados en El Cairo – Trending News

La Comisión de Nigerianos en la Diáspora (NiDCOM) recibió el miércoles a otra víctima rescatada de trata de personas y explotación laboral, identificada como Busola Alale de El Cairo, Egipto. En una declaración del domingo por la noche firmada por el Jefe de la Unidad de Medios, Relaciones Públicas y Protocolos de la Comisión, Abdur-Rahman Balogun, Alale fue recibido en Lagos…

La Comisión de Nigerianos en la Diáspora (NiDCOM) recibió el miércoles a otra víctima rescatada de trata de personas y explotación laboral, identificada como Busola Alale de El Cairo, Egipto.

En una declaración del domingo por la noche firmada por el Jefe de la Unidad de Medios, Relaciones Públicas y Protocolos de la Comisión, Abdur-Rahman Balogun, Alale fue recibido en Lagos por el Presidente de NiDCOM, el Excmo. Abike Dabiri-Erewa, quien estuvo representada por el jefe de la oficina de Lagos, Dipo Odebowala.

Según el comunicado, Alale, un indígena de 41 años del estado de Ogun, fue rescatado tras un proceso encabezado por la esposa del ex gobernador del estado de Ogun, Olufunsho Amosun.

La declaración dice: “Su regreso fue posible gracias a la esposa del ex gobernador del estado de Ogun, la señora Olufunsho Amosun, quien atendió su pedido de ayuda asumiendo todos los gastos de su regreso, que costaron algunos millones de naira.

Al llegar, Alale contó su terrible experiencia y describió las condiciones inhumanas que soportó mientras trabajaba como empleada doméstica en El Cairo.

Según ella, estaba sometida a un horario de trabajo excesivo, a menudo comenzaba a trabajar a las 9:00 am y continuaba hasta las 4:00 am del día siguiente sin descanso, moviéndose entre varios empleadores en un solo día. Dijo que el agente que la traficaba cobra todas sus ganancias.

Explicó que antes de su viaje operaba un pequeño negocio de alimentos congelados, el cual colapsó, lo que motivó su decisión de buscar oportunidades en el exterior.

Sin embargo, expresó su profundo pesar por su decisión de viajar y señaló que las promesas de una vida mejor resultaron engañosas.

Alale aconsejó a los jóvenes nigerianos, en particular a las mujeres jóvenes, que tengan cuidado con las ofertas de trabajos lucrativos en el extranjero, especialmente las oportunidades de trabajo doméstico en algunos países extranjeros, que pueden exponerlos a la explotación y el abuso.

Expresó su agradecimiento a Amosun, el jefe de NiDCOM, y al Alto Comisionado interino de Nigeria en El Cairo, Emb. Adesoye por facilitar su rescate y regreso seguro a Nigeria.

La Comisión reitera su advertencia a los ciudadanos contra la migración irregular y las ofertas de trabajo no verificadas en el extranjero.

NiDCOM también insta a los nigerianos a buscar orientación adecuada y verificar las oportunidades de empleo a través de los canales gubernamentales apropiados antes de viajar, y señala que los traficantes deben estar expuestos y arrestados continuamente.