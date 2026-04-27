Las 5 jugadoras de voleibol más altas en 2026

Tabla de contenido



5. Magdalena Stysiak (Polonia) – 203 cm (6’8â€³) 4. Dana Rettke (EE.UU.) – 204 cm (6’8â€³) 3. Merete Lutz (EE. UU.) – 206 cm (6’9”³) 2. Alba Hernández (Puerto Rico) – 207 cm (6’9-3) 1. Nelly Alisheva (Rusia) – 208 cm (6’10â€ ) Resumen

5. Magdalena Stysiak (Polonia)



La jugadora de voleibol más alta



Magdalena Stysiak es una de las principales estrellas ofensivas del voleibol europeo. Con 203 cm de altura, se encuentra constantemente entre las jugadoras de voleibol más altas y posee la capacidad de abrumar a los bloqueadores contrarios.

Características clave:

El mejor atacante externo/contraataque de Polonia

Capacidad para golpear la pelota con potencia y precisión desde la banda.

La gran extensión de brazos facilita la superación de obstáculos.

Las habilidades defensivas mejoran significativamente con el tiempo.

Stysiak destaca no sólo por su altura sino también por su excepcional poder ofensivo. Ella es constantemente la principal amenaza goleadora de la selección polaca en los grandes torneos. Gracias a su físico ideal, siempre ha sido considerada una de las jugadoras de voleibol más altas y con capacidades ofensivas más peligrosas de Europa.

4. Dana Rettke (Estados Unidos)



La jugadora de voleibol más alta

Dana Rettke es una de las mejores bloqueadoras centrales del voleibol estadounidense y también se encuentra entre las jugadoras de voleibol más altas del mundo.

Características clave:

El mejor pívot de la selección estadounidense.

Reflejos de bloqueo extremadamente rápidos y precisos.

La capacidad de lanzar ataques rápidos en el centro de la red.

Pensamiento táctico inteligente y consistente.

Rettke, con una altura de 204 cm, casi siempre domina la zona de la red. Lee bien el juego, se mueve inteligentemente y con frecuencia realiza bloqueos cruciales. En la lista de las jugadoras de voleibol más altas, es un excelente ejemplo de la combinación de altura y técnica moderna.

3. Merete Lutz (Estados Unidos)



La jugadora de voleibol más alta

Merete Lutz es uno de los nombres más destacados cuando se trata de las jugadoras de voleibol más altas de los Estados Unidos. Con 206 cm de altura, tiene una gran ventaja tanto en ataque como en defensa.

Características clave:

Uno de los jugadores más altos de la historia del voleibol estadounidense.

Excelente capacidad de bloqueo de balón con un alcance extremadamente amplio.

Atacar desde el centro de la red es eficaz.

Importante experiencia en competición internacional.

Lutz usa su altura superior para controlar el área de la red, especialmente en situaciones defensivas. Aunque no es una jugadora rápida, entre las jugadoras de voleibol más altas, siempre es muy apreciada por su capacidad para presionar constantemente a sus oponentes.

2. Alba Hernández (Puerto Rico)



Alba Hernández es una de las pocas representantes de Puerto Rico en ser incluida en la lista de las jugadoras de voleibol más altas del mundo.

Características clave:

El pívot más alto del voleibol de Puerto Rico.

Gran capacidad para bloquear el balón.

Los brazos largos ayudan a cubrir el espacio de la malla.

Un papel importante en la selección nacional.

Con 207 cm de altura, Hernández es prácticamente un “muro” natural ante cualquier ataque. Es particularmente peligrosa en bloqueos dobles o simples, donde su alcance marca una gran diferencia. Entre las jugadoras de voleibol más altas, es uno de los nombres más destacados de Centroamérica y el Caribe.

1. Nelly Alisheva (Rusia)



La jugadora de voleibol más alta

Nelly Alisheva encabeza la lista de las jugadoras de voleibol más altas del mundo en 2026 con una altura de 208 cm, una cifra extremadamente impresionante en el voleibol femenino.

Características clave:

La más alta en la lista de jugadoras de voleibol más altas

Los centros dominan el área de la red.

La capacidad de bloquear el balón cubre casi todo el espacio.

Altamente eficaz en defensa y apoyo a ataques.

Alisheva es considerada un “muro viviente” en la cancha. Gracias a su altura excepcional, puede bloquear casi cualquier balón atacante en el centro de la red. Entre las jugadoras de voleibol más altas, tiene el mayor impacto defensivo y es una pesadilla para todos los atacantes contrarios.

Resumen



La lista de las jugadoras de voleibol más altas en 2026 muestra una tendencia clara en el voleibol moderno: físicos cada vez más altos, que mejoran la efectividad tanto defensiva como ofensiva.

Aunque todas pertenecen al grupo de las jugadoras de voleibol más altas, cada una tiene su propio estilo único, desde el poder de ataque (Stysiak), la conciencia situacional (Rettke) hasta el dominio de la red (Alisheva).

Estas jugadoras no sólo representan una altura excepcional, sino que también demuestran la evolución general del voleibol femenino en todo el mundo.

Preguntas frecuentes



1. ¿Quién será la jugadora de voleibol más alta del mundo en 2026?

Nelly Alisheva (Rusia) es la jugadora de voleibol más alta de la lista, con 208 cm. Destaca por su excepcional capacidad de bloqueo y su alcance que cubre casi por completo el área de la red.

2. ¿Por qué es importante la altura en el voleibol femenino?

La altura les da a las jugadoras de voleibol más altas una ventaja significativa en:

bloqueo más efectivo

atacar desde posiciones más altas que los bloqueadores;

mejor control del área neta;

y crear presión psicológica sobre los oponentes.

3. ¿Es Dana Rettke una de las jugadoras de voleibol más altas?

Sí. Dana Rettke (EE.UU.) mide 204 cm y se encuentra entre las jugadoras de voleibol más altas del mundo. Es conocida por su bloqueo inteligente y su desempeño constante como bloqueadora central.

4. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Alba Hernández entre las jugadoras de voleibol más altas?

Alba Hernández (Puerto Rico) mide 207 cm y es una de las jugadoras de voleibol más altas. Sus puntos fuertes incluyen: