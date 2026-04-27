Mujer de Boston acusada de irrumpir en 2 negocios y una casa en Canton

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La policía informa que la sospechosa amenazó previamente con violencia contra el residente de la casa a la que supuestamente irrumpió.

Una mujer de Roxbury Crossing enfrenta varios cargos después de supuestamente irrumpir en dos edificios comerciales y una residencia en Canton, dijeron las autoridades.

Los agentes recibieron un informe de un robo en una residencia de Washington Street el viernes alrededor de las 11:30 am, según un comunicado del Departamento de Policía de Canton.

La policía informó haber encontrado a Jailah Latrea Bates-Harrison, de 31 años, quien, según dijeron, entró en la residencia sin permiso forzando la cerradura. Las autoridades también dijeron que anteriormente había amenazado al residente con violencia.

Los oficiales determinaron que Bates-Harrison también era buscado en relación con dos robos que ocurrieron la madrugada del jueves. Según el departamento de policía, estos incluyeron un robo en el edificio de oficinas de un cementerio de propiedad de la ciudad en 1600 Washington St. y otro en un restaurante ubicado en 515 Washington St.

La policía informó que los artículos que los oficiales recuperaron del robo del viernes coincidían con los encontrados durante los robos del jueves.

Bates-Harrison será procesado el lunes en el Tribunal de Distrito de Brockton. Los cargos que enfrenta incluyen dos cargos de allanamiento de morada nocturno con la intención de cometer un delito grave, posesión de un instrumento de robo, allanamiento de morada por un delito menor, amenaza de cometer un delito y allanamiento de morada.

La investigación sigue en curso, dijo la policía.

“Los oficiales respondieron rápidamente y llevaron a cabo una investigación exhaustiva en el lugar que nos permitió identificar al sospechoso y conectar los incidentes”, dijo el jefe de policía Michaels Daniels en el comunicado. “Quiero reconocer a los oficiales involucrados por su atención al detalle y su trabajo para resolver estos casos”.