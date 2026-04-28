The Open de golf: los jugadores culpables de mala conducta en el campo podrían enfrentar una penalización de dos golpes

El director ejecutivo de R&A, Mark Darbon, dice que los jugadores culpables de mala conducta en el campo podrían recibir una penalización de dos golpes en el Open de julio.

Esto sigue a una reprimenda para Sergio García en el Masters del mes pasado, donde el español dañó un tee de salida con su palo después de una reacción de enojo a un golpe de salida errante en el segundo hoyo de su ronda final.

El escocés Bob MacIntyre también fue advertido por funcionarios de Augusta después de que los micrófonos lo captaran maldiciendo y gesticulando enojado durante una ruinosa primera ronda de 80 en el primer major del año.

Ambos incidentes pusieron de relieve el comportamiento de los jugadores en una temporada en la que los cuatro torneos principales, el Masters, la PGA de EE. UU., el US Open y el Open, acordaron implementar un nuevo código de conducta.

Se espera que las principales giras profesionales sigan su ejemplo, pero a diferencia de las grandes, sus políticas aún no se han formalizado.

Siempre ha habido posibilidades de que un jugador sea descalificado por una infracción grave, como lo fue García por dañar furiosamente un green en un evento del DP World Tour en Arabia Saudita en 2019.

Pero ahora hay margen para que los árbitros impongan sanciones a los jugadores que violen gravemente la etiqueta del juego. Significa que, por primera vez, un ataque de mal genio podría afectar la clasificación de uno de los cuatro grandes torneos del golf.

“Creo que, ante todo, lo que quieres es pasión”, le dijo Darbon a BBC Sport.

“Quieres pasión de los jugadores, quieres pasión de los espectadores, pero hay una línea muy fina, y una de las cosas sorprendentes de este deporte son los valores y la integridad que lo sustentan.

“Así que vigilaremos esa línea muy de cerca. Nosotros, como muchos de los otros eventos importantes, estamos buscando implementar un nuevo código de conducta que estará vigente este verano aquí en Royal Birkdale.

“Y nos dará otra medida para ayudar a influir y controlar ese comportamiento”.

Cuando se le preguntó cómo esto podría afectar a los competidores en el 154° Open, Darbon dijo: “Dependerá de las circunstancias y de la determinación de a qué pueden conducir sus acciones, pero bien se podría ver una penalización de dos golpes, por ejemplo”.

“Aclararemos todos esos detalles en la preparación del campeonato”.