Corea del Sur: La ex primera dama Kim recibe una sentencia más larga por corrupción

Un tribunal de apelaciones aumentó el martes la sentencia por corrupción para la ex primera dama Kim Keon Hee a cuatro años de cárcel, más del doble de su sentencia después de que apeló sin éxito una condena anterior.

Kim es la esposa del expresidente surcoreano encarcelado Yoon Suk Yeol, quien enfrenta varias condenas y cargos relacionados con su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, solo para ser acusado y suspendido en unas semanas y destituido de su cargo y acusado en unos meses.

Mientras aún estaba en el cargo, Yoon había utilizado repetidamente su veto presidencial para bloquear las investigaciones sobre la supuesta mala conducta de su esposa, que precedieron a sus desafortunados esfuerzos por imponer lo que los fiscales describen como un golpe de estado.

Los partidarios de Yoon evocaron la retórica de Trump mientras apelaban fuera de la corte por el reintegro del intransigente. Imagen: Jung Yeon-je/AFP

¿Qué crímenes llevaron a Kim a la cárcel?

El tribunal de apelaciones determinó que Kim había participado en la manipulación del precio de una acción coreana poco comercializada (Deutsch Motors) con múltiples operadores. Revocó el fallo de un tribunal inferior en febrero que la había absuelto de ese cargo.

También descubrió que Kim aceptó dos bolsos Chanel y un collar Graff, por un valor de alrededor de 80 millones de wones (aproximadamente 46.000 euros o 55.000 dólares) en total.

Se los entregó la Iglesia de la Unificación y el tribunal dictaminó que ella sabía que la controvertida organización religiosa esperaría a cambio favores políticos para sus negocios en el extranjero.

Tanto Kim como los fiscales habían apelado la sentencia anterior; Kim impugnó la condena y los fiscales argumentaron que no debería haber sido absuelta de ningún cargo.

“El tribunal condena al acusado a cuatro años de prisión y le impone una multa de 50 millones de wones”, afirmó el tribunal en un veredicto televisado, ordenando también la confiscación del collar. Dijo que en la sentencia se tuvieron en cuenta sus antecedentes penales limpios.

“Kim ejerció su influencia como primera dama y cometió ‘el soborno'”, dijo el juez principal. “Ella dañó la confianza pública en la transparencia del gobierno y provocó una división en la opinión pública sobre los asuntos nacionales”.

Kim también fue declarada culpable de respaldar ilegalmente a un candidato en las elecciones parciales de 2022, pero el tribunal de apelaciones la absolvió de otros cargos de violación de la ley electoral.

Sus abogados dijeron a la agencia de noticias AFP que apelarían ante el Tribunal Supremo.

Un pequeño grupo de simpatizantes se reunió afuera de la sala del tribunal el martes, exhibiendo una gran fotografía del presidente nacionalista y su esposa y agitando bufandas y pancartas con lemas como “Yoon, otra vez”, “Hacer que Corea vuelva a ser grande” y “Reiniciar Corea”.

Yoon adoptó una línea dura con Corea del Norte y China y un enfoque más amigable con los ex ocupantes Japón. Imagen: Jung Yeon-je/AFP

El primer sabor del escándalo para Yoon, procesado tras el fiasco de la ley marcial

Kim, conocida entre otras cosas por sus esfuerzos por prohibir el controvertido comercio de carne de perro en Corea, apareció en varios escándalos mientras su marido estaba en el cargo.

Las imágenes de una cámara oculta de ella aceptando un bolso de lujo Dior aparecieron por primera vez en 2023, golpeando aún más a su marido, que había sido elegido presidente el año anterior.

El escándalo contribuyó a que el partido de Yoon no consiguiera una mayoría en las elecciones generales de abril de 2024.

La oposición utilizó su mayoría para presentar tres proyectos de ley que buscaban investigar las acusaciones que rodean a Kim, cada uno de los cuales Yoon vetó. Su último veto se emitió en noviembre de 2024, apenas una semana antes de declarar la ley marcial.

Esto llevó a su juicio político y suspensión más tarde en diciembre, y a principios de abril, fue destituido formalmente de su cargo y varias investigaciones criminales comenzaron a intensificarse.

Yoon fue condenado a cadena perpetua en febrero, en sólo uno de varios casos en su contra, pero planea apelar. Sostiene que actuó en el mejor interés del país y acusa a sus rivales políticos de connivencia con Corea del Norte.

Condenado a cadena perpetua el surcoreano Yoon Suk Yeol Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Alex Berry