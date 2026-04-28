Cómo comprar boletos de fútbol para la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos contra Paraguay

Menos de 50 días restan hasta que el equipo nacional de fútbol de los Estados Unidos salga al campo en el Estadio SoFi para comenzar su búsqueda de levantar la Copa del Mundo. El primer partido del equipo en Inglewood, California está programado para el viernes 12 de junio cuando se enfrenten a Paraguay en el Estadio SoFi, sede de los Chargers y Rams de la NFL en Los Ángeles.

El juego seguramente atraerá a multitudes de fanáticos que buscan ver al equipo en acción por primera vez, ya que marca el inicio de una posible carrera en la Copa del Mundo. Con solo unas semanas restantes, es el momento perfecto para solidificar esos planes de viaje para ver a jugadores como Christian Pulisic y Weston McKennie darle al país entero algo por lo que animar.

Afortunadamente, todavía hay entradas disponibles para el primer partido del equipo en la Copa del Mundo, que puedes comprar a continuación. Los boletos están a la venta desde $1,377 y comenzando en $1,922 para ver el juego desde las secciones de la parte baja.

Cuándo: viernes 12 de junio Dónde: Estadio SoFi en Inglewood, California Hora: 9 p.m. ET TV: FOX Boletos: A partir de $1,377

La Copa del Mundo de hombres de 2026 está programada para tener lugar del 11 de junio al 19 de julio. El primer partido del torneo tendrá lugar en México y concluirá con la Final en la ciudad de Nueva York.

Estados Unidos fue sorteado en el Grupo D junto con Paraguay, Australia y T&Türkiye.

El calendario de la Copa del Mundo de los Estados Unidos incluye: – Viernes 12 de junio a las 9 p.m. ET – USMNT vs. Paraguay en el Estadio SoFi en Inglewood, California – Viernes 19 de junio a las 3 p.m. ET – USMNT vs. Australia en el Estadio Lumen en Seattle – Jueves 25 de junio a las 10 p.m. ET – USMNT vs. Ganador del Playoff C de la UEFA en el Estadio SoFi en Inglewood, California

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