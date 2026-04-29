Campeonato Cadillac: ¿Por qué Scottie Scheffler es el gran favorito en el Doral? – Golf Planete

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El Campeonato Cadillac marca el regreso del PGA Tour a Doral, en el Blue Monster, con Scottie Scheffler como cabeza de cartel y un campo fuerte. A pesar de algunas ausencias notables, el evento llega en un momento clave del calendario, antes de otro Signature Event la próxima semana y el PGA Championship en dos semanas.

El Gira de la PGA regresa esta semana en el viaje de monstruo azul de Doral Nacional Trump para el Campeonato de Cadillacnueva prueba del calendario 2026 y quinta de ocho Eventos exclusivos de la temporada.

Quince días antes del segundo Major del año fiscal 2026, el torneo forma parte de un período muy intenso, con dos Eventos emblemáticos que se suceden en un calendario ya muy denso.

Scottie Scheffler, el espantapájaros

El regreso del PGA Tour a Doral marca un punto de inflexión, ya que el legendario Blue Monster no albergaba un evento del circuito desde 2016. Bajo la bandera del patrocinador principal Cadillac, claramente añade una dosis de prestigio a una semana ya de por sí estratégica para los jugadores que buscan ritmo antes de la Campeonato de la PGA programado del 14 al 17 de mayo Club de golf Aroniminken Pensilvania.

El campo es particularmente fuerte, con 17 de los 25 mejores jugadores del ranking mundial, liderados por Scotty Schefflergran favorito en un recorrido que supera las 7.400 yardas (6.767 metros). Derrotado en el play-off Patrimonio de RBC por un insostenible Mateo Fitzpatrickvictorioso con su hermano Alex el pasado fin de semana en el Zurich Classic, el número 1 del mundo destaca en este largo recorrido lleno de trampas. Pensamos aquí en la omnipresencia del agua en los últimos hoyos.

El texano, ganador en este inicio de añotarjeta American Expresspor lo tanto muestra estadísticas bastante impresionantes. En los últimos cinco años, ha ganado 2,44 golpes (golpes ganados) sobre el resto del campo por ronda. En esta configuración de “larga distancia”, deja atrás a su oponente más cercano, Colin Morikawamás de una vez (1,29). Victorioso tres veces durante este período (desde 2021), Victor Hovland sin embargo, sólo ofrece un pequeño 0,95 en 37 salidas (¡9 top 10 contra 12 victorias y 32 top 10 de Scheffler!). Simplemente increíble. Scheffler sigue siendo líder esta temporada en SG Total con una media de 2.049 por delante de Rory McIlroy, 1.785, y el imprescindible Matthew Fitzpatrick, 1.778.

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Y ahora, hermanito Fitzpatrick…

Por eso lamentaremos la ausencia de Rory McIlroy. De hecho, el norirlandés ha optado por prolongar su descanso tras la Maestrosmientras Xander Schäuffele y Matthew Fitzpatrick, sólido No. 3 del mundo con sus tres éxitos en 2026 (no olvidamos el Campeonato de Valspar el 19 de marzo) y su 2do lugar en el Campeonato de jugadoresdecidió tomárselo con calma. El hermano pequeño de Matt, Alex, disputará su primer torneo como miembro del PGA Tour tras esta victoria conjunta en Luisiana.

Entre los jugadores europeos, ante la notable ausencia de Robert MacIntyre y Ludvig Åberg, estos son Tommy Fleetwood y justin rosa que parecen ser las principales posibilidades de victoria.

Foto : Trump National Doral Miami