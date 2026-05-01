Southampton e Ipswich Town se preparan para el enfrentamiento automático por el ascenso

Los hombres de McKenna eran los favoritos de las casas de apuestas para ganar el título en vísperas de la temporada en agosto.

El Town tenía probabilidades de subir, con el Southampton como segundo favorito y el otro equipo descendido de la Premier League, el Leicester City, tercero en las apuestas… aunque cuanto menos se diga al respecto, mejor.

Para que conste, el campeón Coventry era el sexto favorito para el ascenso, detrás del Birmingham City y el Sheffield United, y justo por delante del Middlesbrough.

Sin embargo, a Ipswich le tomó un tiempo ponerse al día y tuvo mucho que hacer en la carrera por el título en la segunda mitad de la campaña.

George Hirst salvó un empate 1-1 en Birmingham desde el punto de penalti en el partido inaugural de la campaña el 8 de agosto, e Ipswich tuvo que conformarse con el mismo marcador en su primer partido en Portman Road contra Southampton.

Una derrota por 1-0 en Preston y un empate 2-2 en casa ante el Derby hicieron que fueran cuatro partidos sin ganar al comienzo de la campaña, dejando al Town en el puesto 19.

Diciembre lo cambió todo. El Town derrotó al líder Coventry en Portman Road el 6 de diciembre y luego venció al Stoke City en su partido número 21 de la campaña cuatro días después para saltar al top cinco, y ha permanecido allí desde entonces.

La temporada del Town ha tenido algunos momentos destacados gloriosos, venciendo a los campeones en casa y fuera por un marcador global de 5-0 y logrando el doblete sobre sus rivales Norwich City por primera vez en 33 años, pero también ha tenido algunos mínimos reales en momentos clave de la temporada.

La derrota por 3-0 de octubre ante el Charlton Athletic sigue siendo su única derrota en casa de la campaña, mientras que el Leicester, que descendió, le quitó cuatro puntos al Town esta temporada. También perdieron ante el Oxford United, otro equipo con destino a la League One.

Mientras Coventry se tambaleaba en la cima en el nuevo año, dando al grupo perseguidor un rayo de esperanza, el Town cayó 3-1 en Sheffield United, necesitó un penalti en el tiempo de descuento para salvar un punto en casa ante Preston North End y perdió 5-3 en Wrexham.

Incluso durante el período previo, con el ascenso en sus propias manos, el Town cayó 2-0 ante el Portsmouth el 14 de abril, dejando la puerta abierta para que los rivales de la costa sur de Pompey hicieran de ésta una gran noche.

Una estadística que ha favorecido al Ipswich esta temporada es el número de penaltis que le han pitado.

En total, ya han recibido 10 tiros desde el punto de penalti, cuatro más que cualquier otro equipo en el Campeonato, habiendo jugado un partido menos que otros 22 clubes.

Coventry ha recibido cinco esta temporada, Middlesbrough cuatro, Saints tres y Millwall solo dos.

De los seis goles que ha marcado Ipswich en sus últimos cinco partidos, tres han llegado desde el punto de penalti, incluido un gol de la victoria de Jaden Philogene en Charlton la semana pasada.