Viste a tu perro como Messi con los kits para mascotas de la Copa del Mundo 2026!

Viste a tu perro como Messi con los kits para mascotas de...

Si eres lo suficientemente afortunado de ser un fan de uno de los pocos equipos seleccionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y tienes un amigo especial de cuatro patas en tu vida, entonces ambos pueden mostrar su apoyo este verano con kits a juego.

Adidas ha anunciado que lanzará una gama de camisetas especialmente diseñadas para mascotas de cuatro de los equipos nacionales que competirán por la gloria cuando el torneo se celebre en Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio.

Por primera vez, la Colección para Mascotas de la Copa del Mundo de 2026 permite que tus fieles compañeros peludos vistan los colores de los campeones del mundo reinantes Argentina, así como de Colombia, Japón y México.

Los kits para caninos (y, asumimos, felinos más grandes) mantienen los elementos de diseño de las camisetas de hogar para cada uno de los equipos seleccionados, incluyendo las icónicas rayas albicelestes de Argentina y la impronta de la escultura azteca Piedra del Sol en la camiseta de México.

El fabricante Adidas dice: “Diseñados específicamente para los seguidores de cuatro patas, las camisetas cuentan con el escudo de la federación y el logo de adidas transferidos por calor, ofreciendo un acabado limpio y premium mientras aseguran un ajuste cómodo para mascotas de diferentes tamaños.”

Dado que los perros pueden variar en tamaño desde los diminutos Chihuahuas de México hasta los grandes Terranova de Canadá y más allá, será interesante ver hasta qué punto se extiende esa gama de tamaños.

La Colección para Mascotas de la Copa del Mundo de 2026 se lanzará el 1 de mayo y estará disponible en América del Norte, América Latina, Japón, China, Vietnam, Filipinas e Indonesia.