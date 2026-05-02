Damascus Milled, el putter Odyssey que ya intriga en los Tours – Golf Planète

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Odyssey lanzará a principios de mayo sus nuevos putters Damascus Milled de alta gama, un modelo con un aspecto único y una inserción especial, ya probado por Hideki Matsuyama y utilizado por varios jugadores del PGA Tour.

Odyssey lanzará una nueva familia de putters de edición limitada Damasco molidocon un look único y un inserto realmente especial.

Hideki Matsuyama ya ha probado prototipos, y algunos jugadores de Gira de la PGA ponerlos en juego. Chris Kirk, andres novak y Kevin Yuen particular, fueron vistos con modelos Damascus Milled durante la Clásico conscienteprueba de que el concepto ya es atractivo a un nivel muy alto.

Un toque único

La marca apuesta por una elegancia atemporal y sobria, con un acabado plateado arenado de alta gama y una inserción de acero damasco diseñada para ofrecer un toque incomparable, inspirada en el modelo antiguo. Damasco.

Elaborado a partir de una estructura en capas compuesta por varias aleaciones de acero, el inserto se forja, dobla y presiona para crear un patrón único y llamativo en cada pieza. La estructura en capas, combinada con un tratamiento térmico específico, ofrece un tacto muy preciso y con una capacidad de respuesta excepcional e incomparable.

“Presenta una topología Ai en la parte posterior de la cara, cuyo objetivo es mejorar la velocidad de la pelota en toda la cara, al tiempo que proporciona una apariencia más premium y ese sonido y sensación más firmes a los que los jugadores están acostumbrados con un putter mecanizado”. especifica el responsable de Investigación y Desarrollo de Odyssey, Eric Stuben.

Mucha gente diseña un putter únicamente por su estética, pero eso no es lo que hicimos con este modelo. Jacob Davidson, vicepresidente responsable de estrategia de producto y canales profesionales

Lo que distingue a esta gama de cinco cabezales (One, Two, Seven, Rossie y Jailbird Mini) es su combinación de diseño premium y tecnología moderna. “Mucha gente diseña un putter únicamente por su estética, pero eso no es lo que hicimos con este modelo.explicar Jacob Davidson, el vicepresidente responsable de estrategia de producto y circuitos profesionales. Realmente nos hemos tomado nuestro tiempo durante los últimos dos años para perfeccionarlo, pasando mucho tiempo en los greens del tour recibiendo comentarios de los jugadores del PGA Tour y LPGA Tour”.

Odyssey está claramente dirigido a jugadores que quieren un putter de alto rendimiento, pero que también llame la atención de inmediato.

la liberación de Damasco molido está destinado a 5 de mayocon un precio público anunciado en 649euros.