La estrella de los Mavericks, Cooper Flagg, nombrado Novato del Año de la NBA por encima de Kon Knueppel en una carrera histórica

Cooper Flagg fue nombrado Novato del Año de la NBA el lunes por encima del finalista y ex compañero de equipo de Duke Kon Knueppel, marcando la primera vez que jugadores del mismo equipo universitario terminaron primero y segundo en la votación.

Flagg se unió a los Dallas Mavericks como la primera selección en el Draft de la NBA del año pasado con enormes expectativas que cumplió en gran medida durante una destacada campaña de novato.

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Flagg se convirtió en el mejor jugador de los Mavericks y terminó la temporada con promedios de 21 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias, 1,2 robos y 0,9 tapones por partido mientras disparaba al 46,8% desde el campo y al 29,5% desde la línea de 3 puntos. Venció a Knueppel en lo que fue visto en gran medida como una carrera de dos hombres por el premio en la recta final de la temporada regular.

El escolta de los Philadelphia 76ers, VJ Edgecombe, fue finalista del premio junto con Flagg y Knueppel.

Flagg obtuvo 56 de 100 votos para el primer lugar. Knueppel anotó los otros 44.

Flagg es el segundo jugador más joven en la historia de la liga en ganar el premio al Novato del Año, sólo detrás de LeBron James. Su carrera con Knueppel fue el segundo resultado más reñido desde que comenzó el formato de votación actual durante la campaña 2002-03. Flagg obtuvo 12 votos más para el primer lugar que Knueppel y lo venció por sólo 26 puntos en total. Solo la victoria de Scottie Barnes sobre Evan Mobley durante la temporada 2021-22 fue un final más reñido.

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Knueppel, la cuarta selección del draft de los Charlotte Hornets, superó las expectativas como uno de los tiradores más eficientes de la liga durante su destacada campaña de novato. Promedió 18,5 puntos, 5,3 rebotes y 3,4 asistencias mientras disparaba al 47,5% desde el campo y al 42,5% en 7,9 intentos de triples por partido.

Los 273 triples de Knueppel fueron la mayor cantidad en la NBA. Su desarrollo ayudó a los Hornets a mejorar de 19-63 en 2024-25 a 44-38 en 2025-26. Charlotte fue uno de los equipos más calientes de la NBA después del receso del Juego de Estrellas y finalmente llegó al play-in antes de perder ante el Orlando Magic con un lugar en los playoffs en juego.

Si bien la eficiencia y el impacto de Knueppel en la victoria fueron notables, los votantes finalmente reconocieron el desempeño integral de Flagg al otorgarle el premio al Novato del Año.

Flagg es el tercer Maverick en ganar el premio al Novato del Año, uniéndose a Jason Kidd (1995, empatado con Grant Hill) y Luka DonÄ iÄ‡ (2019). El sorprendente intercambio de DonÄiÄ‡ a Los Angeles Lakers durante la temporada 2024-25 preparó el escenario para que Flagg se uniera a los Mavericks y ganara el premio en Dallas.

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Los Mavericks cayeron en la lotería después del intercambio y aseguraron la primera selección a pesar de estar empatados en la tercera probabilidad más baja de la lotería para ganarla (1,8% para asegurar la primera selección). Ahora tienen una nueva piedra angular de la franquicia y ganador del Novato del Año en Flagg, de quien esperan que los ayude a regresar a la contienda por el campeonato después de un período polémico tras el intercambio de Don i.