JJ Wetherholt logra un HR que empató el juego cerca de su casa en la victoria de los Cardinals

No mucho después de ser elegido en el puesto número 7 del Draft de la MLB de 2024 por los Cardinals, JJ Wetherholt tuvo flashbacks de todas las noches en las que se vio obligado a sentarse y ver a St. Louis romper los corazones del equipo de su infancia, los Pirates.

El lunes por la noche, en la primera vez que el destacado novato jugó un partido de la MLB a unas 28 millas de su Mars, Pensilvania, Wetherholt jugó un papel importante en aplastar a Pittsburgh y llevar a los Cardinals a una victoria conmovedora e improbable.

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Wetherholt conectó un jonrón de 408 pies que empató el juego en la novena y José Fermín pegó un doble en dos carreras más en la entrada mientras la ofensiva de los Cardinals cobró vida tarde y venció a los Piratas 4-2 para su décima y más improbable remontada de la joven temporada.

Los lanzadores de los Piratas estuvieron perfectos durante las primeras 6 2/3 entradas, extendiendo la racha de los Cardinals sin anotaciones en el PNC Park a 36 entradas que se remonta a julio de 2025. Pedro Pages rompió esa sequía con un jonrón solitario con un out en la novena y luego Wetherholt, el jugador de cuadro de 23 años que durmió en la cama de su infancia en la casa de sus padres Mike y Holly el domingo, electrizó el decenas de familiares, amigos y ex compañeros de equipo de la Universidad de West Virginia entre la multitud con un jonrón indudable para empatar el juego a 2.

“Es una locura porque le estaba diciendo al árbitro: ‘Tengo muchos fanáticos de los Piratas que son fanáticos de los Cardinals hoy'”, dijo Wetherholt a Cardinals.TV después de conectar un jonrón en un tercer juego consecutivo y por sexta vez esta temporada. “La ciudad (de Mars, Pensilvania) realmente se lució con un grupo de familiares y amigos aquí. Sólo un grupo de personas muy emocionadas por mí y no podría estar más agradecido”.

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Aquí hay tres conclusiones de la victoria más improbable de la temporada:

Los Cardenales llegaron cojeando al lunes con una racha de cuatro derrotas consecutivas después de ser barridos en tres juegos por los Marineros, y gran parte de la noche pareció desesperada cuando los relevistas de Pittsburgh retiraron a los primeros 20 bateadores seguidos.

Después de que Pages aplastara un slider por la línea del jardín izquierdo para un jonrón solitario para reducir el déficit a 2-1. Wetherholt, quien ha sorprendido a los entrenadores de los Cardinals durante toda la temporada con su paciencia en el plato y su voluntad de trabajar en las cuentas, llevó al cerrador de Pittsburgh, Dennis Santana, a una cuenta de 3-2.

Pareciendo algo así como una escena inverosímil de una película de Hollywood, Wetherholt giró una bola rápida de 95 mph con un láser de 100,2 mph hacia los asientos del centro-derecho para empatar el juego.

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“Le dije a Pedro que el swing que le dio a esa pelota (para su jonrón) realmente me entusiasmó”, dijo Wetherholt, quien creció como un fanático acérrimo de los Piratas y asistía a docenas de juegos al año en PNC Park mientras soñaba con un momento en el que se convertiría en un jugador de Grandes Ligas. â€œEse chico (Santana) ha sido su chico todo el aÃ±o y ha sido difÃcil conseguir carreras contra ellos durante todo el aÃ±o. Tan pronto como (Pages) hizo eso, pensé: ‘Hombre, yo también podría intentarlo’. Y pude hacerlo”.

Perdiendo 2-0 la mayor parte de la noche, los Cardenales enviaron a Ryan Fernández al juego en la séptima entrada con la esperanza de poder mantener el juego donde estaba. Fernández, quien está tratando de recuperar su forma de 2024 cuando era miembro clave del bullpen, no solo lanzó dos entradas en blanco, sino que ponchó a cuatro de los seis bateadores que enfrentó con un slider muy ajustado.

“Todos necesitábamos esa actuación”, dijo el manager Oliver Marmol sobre el trabajo decisivo de Fernández. â€œEntrÃ³ allÃ y ponchÃ³ a cuatro, el slider estuvo bien, hizo algunos cambios y logrÃ³ un puñetazo con la bola rápida. Tenía muy buena vida. Fue una salida realmente buena, una que le dará confianza para seguir adelante”.

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Mármol apretó el botón derecho al batear como emergente Fermín por Nolan Gorman, y el utilitario abrió la octava entrada con un sencillo. En el noveno, Fermín llegó con las bases llenas y conectó un doble de dos carreras para las carreras ganadoras.

“Este es un tipo que hace mucho contacto… y llega a esa gran situación con las bases llenas y es capaz de impulsar dos”, dijo Mármol. “Sus habilidades hablan por sí solas y ha hecho un buen trabajo cuando se le ha pedido. Eso es un gran éxito”.

Enfrentando a un equipo de los Piratas que ha dominado a sus enemigos al principio de los juegos, May permitió una carrera en la primera entrada y la segunda entrada y luego se preparó para otro comienzo fuerte.

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May caminó a Brandon Lowe en la primera entrada y lo vio regresar para anotar cuando Nick O’Hearn conectó un sencillo de línea al jardín derecho. En la segunda entrada, Nick González abrió con un doble y anotó con un helicóptero por el medio de Jake Mangum.

May permitió que sólo cinco Piratas llegaran después de eso y esquivó ese tráfico usando su barredora para salir de los apuros. En seis entradas, May dispersó siete hits y permitió sólo dos carreras. Ponchó a dos y dio dos boletos mientras realizaba 95 lanzamientos.

Después de un comienzo terrible en su carrera con los Cardinals con dos comienzos pobres, May ha permitido solo cinco carreras limpias en 23 1/3 entradas lanzadas. En cuestión de cuatro aperturas, bajó su efectividad de 15.95 a 5.28.

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