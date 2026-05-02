Cooper Flagg, el mejor elegido, gana el premio al Novato del Año de la NBA

The 2025-26 NBA season offered one of the best Rookie of the Year races ever seen, with Mavericks' forward Cooper Flagg and Hornets' wing battling through the entirety of the 82-game season.

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La temporada 2025-26 de la NBA ofreció una de las mejores carreras de Novato del Año jamás vista, con el delantero de los Mavericks, Cooper Flagg, y el ala de los Hornets luchando durante toda la temporada de 82 juegos.

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Ultimately, the top pick in Flagg won out, with his star ascension and late scoring spurt offering enough to slip by Knueppel in the final months.

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Al final, ganó la primera elección en Flagg, con su ascenso estelar y su racha anotadora tardía ofreciendo lo suficiente para pasar por alto a Knueppel en los últimos meses.

Cooper Flagg de los Dallas Mavericks ganó el premio al Novato del Año de la NBA 2025-26. – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 de abril de 2026

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Both Flagg and Knueppel had strong cases for bringing home the hardware, with the Rookie of the Year race being far-and-away the closest of all the major awards.

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Tanto Flagg como Knueppel tenían argumentos sólidos para llevarse a casa el hardware, y la carrera de Novato del Año es, de lejos, la más reñida de todos los premios importantes.

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Flagg, the top pick in the draft, immediately became the most important part of the Dallas Mavericks. At 6-foot-9, his two-way prowess was highly coveted at the draft, with landing No. 1 as the only way to get him.

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Flagg, la primera selección del draft, inmediatamente se convirtió en la parte más importante de los Dallas Mavericks. Con 6 pies 9 pulgadas, su destreza bidireccional fue muy codiciada en el draft, y conseguir el número 1 era la única forma de conseguirlo.

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Across 70 games, Flagg more than lived up to expectations, averaging 21.0 points, 6.7 rebounds, 4.5 assists, 1.2 steals and 0.9 blocks per game. He saw a shakier start due to positional questions on Dallas’s end, with him carrying the bulk of the handling as a newbie, but quickly leveled out and became a star.

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En 70 juegos, Flagg estuvo a la altura de las expectativas, promediando 21,0 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias, 1,2 robos y 0,9 tapones por partido. Tuvo un comienzo más inestable debido a cuestiones posicionales por parte de Dallas, con él cargando con la mayor parte del manejo como novato, pero rápidamente se estabilizó y se convirtió en una estrella.

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He shot 47% from the field and 30% from three, with the Mavericks winning just 26 games on the season, largely due to injury. Still, he functioned as one of the best two-way rookies we’ve seen in some time, capping off his season averaging 29.2 points in his last six games, one of which he scored 51 in.

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Disparó un 47% desde el campo y un 30% desde tres, y los Mavericks ganaron sólo 26 partidos en la temporada, en gran parte debido a una lesión. Aun así, funcionó como uno de los mejores novatos bidireccionales que hemos visto en mucho tiempo, culminando su temporada con un promedio de 29,2 puntos en sus últimos seis partidos, en uno de los cuales anotó 51.

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Knueppel’s case was equally strong. Flagg’s former Duke teammate and roommate got off to a blistering start with the Hornets after being picked fourth.

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El caso de Knueppel era igualmente sólido. El ex compañero de equipo y de cuarto de Flagg en Duke tuvo un comienzo espectacular con los Hornets después de ser elegido cuarto.

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He averaged 18.5 points, 5.3 rebounds, 3.4 assists and 0.7 steals, looking less sparkling from a statistical perspective, but with a few other claims to the award in his back pocket. Knueppel was among the most blistering 3-point shooters ever for a rookie, setting the all-time record with 273 made at a 43% clip.

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Promedió 18,5 puntos, 5,3 rebotes, 3,4 asistencias y 0,7 robos, luciendo menos brillante desde una perspectiva estadística, pero con algunos otros reclamos del premio en su bolsillo trasero. Knueppel estuvo entre los tiradores de triples más vertiginosos de la historia para un novato, estableciendo el récord de todos los tiempos con 273 anotados a un ritmo del 43%.

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Knueppel not only led newbies in 3-pointers made, but led the league as a whole, narrowly beating out his own teammate in LaMelo ball by one. Most importantly, he helped the Hornets to surge in the East, playing as one of the best teams in the league since the turn of the year.

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Knueppel no sólo lideró a los novatos en triples, sino que lideró la liga en su conjunto, superando por poco a su propio compañero de equipo en LaMelo Ball por uno. Lo más importante es que ayudó a los Hornets a surgir en el Este, jugando como uno de los mejores equipos de la liga desde principios de año.

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Regardless of the winner, both Knueppel and Flagg will enter Year 2 and some of the more exciting young players in the league, both offering bright futures for their respective teams.

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Independientemente del ganador, tanto Knueppel como Flagg ingresarán al Año 2 y serán algunos de los jugadores jóvenes más interesantes de la liga, ambos ofreciendo un futuro brillante para sus respectivos equipos.