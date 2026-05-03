Tribunal Supremo solicita restablecer acceso a la píldora de aborto por correo mifepristona.

Una empresa farmacéutica que produce mifepristona pidió el sábado a la Corte Suprema que levante un fallo de un tribunal inferior que prohíbe a los proveedores de salud dispensar la píldora del aborto por correo.

En una solicitud de emergencia presentada el sábado, Danco Laboratories argumentó que el fallo del viernes del 5to Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. “causa confusión inmediata y trastorno dramático para fabricantes, distribuidores, proveedores, farmacias y pacientes en todo el país.”

“El caos resultante para los pacientes, proveedores, farmacias y el sistema de regulación de medicamentos es un daño irreparable que subraya la necesidad de un alivio de emergencia por parte de esta Corte,” escribieron los abogados de la empresa en su presentación.

La orden del tribunal inferior entra en vigor de inmediato y bloquea temporalmente las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 2023 de la administración de Biden que habían facilitado el acceso a la píldora, citando una revisión de seguridad en curso de la administración Trump. La suspensión permanecerá vigente mientras continúe el litigio.

La solicitud llega dos años después de que los jueces rechazaran por unanimidad un desafío legal similar a la mifepristona, concluyendo que los médicos y grupos antiaborto que demandaron por la droga no tenían derecho a hacerlo.

En su solicitud del sábado, los abogados de Danco Laboratories instaron a los jueces a llegar a la misma conclusión “inequívoca” sobre este nuevo desafío legal, presentado por el estado de Luisiana. La solicitud argumentó que Luisiana no está directamente afectada por la aprobación de la FDA del medicamento y no debería poder llevar el caso.

Los abogados de la empresa farmacéutica también argumentaron que el fallo de ayer “introduce confusión y trastorno inmediato en decisiones médicas altamente urgentes.”

Además de pedir una suspensión del fallo del tribunal inferior, Danco Laboratories instó a los jueces a abordar el caso en su totalidad. Dado que el caso proviene del 5to Circuito, la solicitud fue presentada ante el juez Samuel Alito, aunque es probable que derivará el asunto a toda la Corte.

“Nunca antes un tribunal federal ha pretendido ordenar de inmediato la aprobación de un medicamento de hace varios años; restringir un sistema de distribución para ese medicamento que fabricantes, proveedores, pacientes y farmacias han estado utilizando durante años; o restablecer condiciones que la FDA determinó que no cumplen con los criterios estatutarios obligatorios,” dice la presentación.

La Procuradora General de Luisiana, Liz Murrill, cuya oficina es demandante en el caso, dijo en un comunicado el viernes: “Espero continuar defendiendo a las mujeres y los bebés a medida que este caso avanza.”