¿Quién ganará la Liga de Campeones? ¿Arsenal, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid o PSG?

Si la forma en la Liga de Campeones de esta temporada fuera el punto de referencia, entonces Arsenal estaría en casa y seco con 10 victorias y dos empates en 12 partidos, y vencieron al Bayern en noviembre.

Pero los Gunners no han estado en una final desde 2006, cuando fueron derrotados por el Barcelona en París, y el pedigrí competitivo juega un papel en la Liga de Campeones.

Los londinenses del norte terminaron primeros en la fase de liga y así obtuvieron un camino favorable hacia Budapest, con victorias sobre Bayer Leverkusen y Sporting en rondas anteriores.

Sólo tres de los 20 campeones anteriores han ganado por primera vez, lo que hace que la tarea sea aún más ardua para el equipo de Mikel Arteta.

Los Gunners se enfrentarán a un resurgimiento Atlético de Madridque son la sorpresa en la competición de este año.

Muchos predijeron que el equipo de Diego Simeone sería derrotado por su rival español Barcelona en los cuartos de final, pero los tres veces finalistas han vuelto a su mejor nivel en esta competencia.

El Atlético está muy lejos del ritmo en la carrera por el título de La Liga y recientemente la Real Sociedad le rompió el corazón en la final de la Copa del Rey.

Pero el Atleti tiene esperanzas en Julián Álvarez. El delantero argentino ha marcado nueve goles y ha dado cuatro asistencias en 13 partidos, lo que le convierte en la clave para que los españoles lleguen a la final.

Bayern de Múnich Ya se ha asegurado el título de la Bundesliga y esta temporada está ronroneando con Vincent Kompany.

El ataque del Bayern estuvo en gran forma al vencer al Real Madrid por un global de 6-4 en unos emocionantes cuartos de final. Eso llevó su cuenta europea a 38 goles en 12 partidos, la mejor cifra en la Liga de Campeones esta temporada.

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, ha estado al frente de todo lo especial del Bayern. Quiere aumentar sus 12 goles, con la ayuda de los jugadores Luis Díaz y Michael Olise, que cambian el juego.

Los seis veces ganadores saben más que la mayoría lo que se necesita para levantar este trofeo.

Y eso nos deja con los titulares, PSG.

Los parisinos finalmente rompieron el vicio de la Liga de Campeones en mayo de 2025 con una victoria por 5-0 sobre el Inter de Milán, el mayor margen de victoria en una final.

Como la temporada pasada, el equipo de Luis Enrique tuvo que superar un play-off para alcanzar los octavos de final. Pero, al igual que la temporada pasada, enviaron a dos equipos ingleses: Chelsea y Liverpool.

Una victoria global por 4-0 sobre los campeones de la Premier League demuestra que el PSG está en su mejor momento y ahora tiene la experiencia necesaria.