Los fanáticos de la NFL elogian a NBC por los ‘maravillosos’ cambios en el fútbol del domingo por la noche

“Sunday Night Football” de NBC está realizando oficialmente muchos cambios para 2026.

Mike Tirico y Cris Collinsworth aún anunciarán el principal juego de la semana de la NFL. Sin embargo, casi todo lo que les rodea está cambiando. Tony Dungy y Chris Simms se han ido del programa previo al juego. Se está agregando a Mike Tomlin. Mientras tanto, el programa previo al juego estará disponible para cada juego de la temporada.

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Tomlin es la mayor incorporación, lo que alegra a los fanáticos.

“Pensé que sería una excelente manera de permanecer conectado con el juego y con la increíble gente que lo integra. Jugadores, entrenadores, ejecutivos. Estoy emocionado de hacerlo el domingo por la noche, viajar a diferentes lugares y tener esa sensación del medio ambiente. Y, por último, pensé que sería fantástico compartir ideas con otros amantes del fútbol. Me encanta hablar de fútbol”, afirmó.

El programa previo al juego de NBC adoptará un enfoque de “College GameDay” y saldrá de gira cada semana.

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26 de octubre de 2025; Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos; La presentadora del Sunday Football Night in America, Maria Taylor, ofrece el programa previo al juego antes de que los Pittsburgh Steelers reciban a los Green Bay Packers en el Acrisure Stadium. Crédito obligatorio: Charles LeClaire-Imagn Images© Charles LeClaire-Imagn Images

Los fanáticos de la NFL parecen estar entusiasmados con los cambios.

Los fanáticos han acudido en masa a las redes sociales para elogiar a NBC por realizar algunos cambios generalizados en su cobertura de “Sunday Night Football” para 2026.

Los fanáticos de la NFL elogian a NBC por cambios adicionales

Los fanáticos se habían cansado de los tipos Tony Dungy y Chris Simms en el programa. Están entusiasmados por más cambios.

“Esta es una noticia maravillosa. Ojalá nunca encuentre otro trabajo en la NFL”, dijo un fanático sobre Simms.

“¡¡Tomlin en Simms fuera!! De hecho, puedo ver este programa el próximo año”, agregó uno.

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“Este programa apestaba desde el primer día. Es una locura que hayan barajado las cartas tantas veces y todavía no pueden entenderlo”, agregó un fan.

“Progresaron, pero realmente necesitaban hacer estallar FNA y empezar de nuevo, con Tomlin como el primer empleado”, compartió un fan.

“Todo ese equipo necesitaba un lavado de cara. María estaba luchando por su vida tratando de cargarlos”, añadió un fanático.

¿Qué opinas de los cambios oficiales de NBC para 2026?

Esta historia fue publicada originalmente por The Spun el 28 de abril de 2026, donde apareció por primera vez en la sección NFL. Agregue The Spun como fuente preferida haciendo clic aquí.