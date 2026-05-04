Campeonato del condado: Warwickshire encabeza a pesar de que Nottinghamshire perdió el último día

Notts había tenido marca de 310-4 durante la noche, liderando por 130. Warwickshire había creado una oportunidad potencial para ellos al tomar tres ventanillas en la última hora del juego del domingo. Sin embargo, para convertir eso en una victoria, necesitaban, de manera realista, lograr avances similares en la última mañana. Verreynne y Clarke les negaron cualquiera.

Haseeb Hameed (116) y Ben Duckett (93) dieron bases sólidas a la segunda entrada con una asociación de 150 carreras para el segundo wicket el domingo, pero ambos cayeron antes del cierre, dando a los jugadores de bolos de Warwickshire un nuevo impulso para el último día.

Con una pelota que solo tenía siete overs en la reanudación, hubo señales tempranas prometedoras para los visitantes cuando Ethan Bamber forzó una ventaja interna de Verreynne que no falló mucho en los muñones y Chris Woakes hizo un llamamiento confiado para la pierna antes contra el mismo bateador, que probablemente falló solo en altura.

Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión, Verreynne y Clarke parecían cada vez más seguros. La ventaja había aumentado a 232 en el almuerzo, momento en el que la asociación valía 126 y ambos protagonistas tenían medio siglo en su haber.

Hubo mucho que elogiar sobre el compromiso de los seis cerradores de Warwickshire al tratar de hacer que algo sucediera, pero Clarke y Verreynne rara vez permitieron que su concentración flaqueara, lo cual fue particularmente importante cuando el sol de la mañana dio paso a la nubosidad durante un período después del almuerzo.

El capitán de los Bears, Ed Barnard, finalmente recurrió a sus hilanderos para llevar la carga de trabajo, y el versátil marinero de pruebas de Australia, Beau Webster, finalmente prestó sus descansos a la causa.

Sin embargo, aparte de que su compañero Rob Yates sacó provecho cuando la paciencia de Clarke finalmente se agotó en tres minutos a tres, no se lograron ganancias hasta después del té, momento en el cual el despido de Verreynne por parte de Webster, la barrida de los bolos después de acertar 10 cuatros en una vigilia de 283 minutos, y una excelente captura de Barnard para eliminar a Liam Patterson-White (cinco) fueron intrascendentes.

Después de la formalidad de una declaración de Notts, se intercambiaron apretones de manos a las cinco menos diez.

Informe de la Red de Reporteros del BCE, con el apoyo de Rothesay.