Hezbollah adopta tácticas avanzadas de drones de la guerra de Ucrania para contrarrestar a Israel

Hezbollah ha estado aumentando su uso de drones durante su guerra con Israel mientras busca usar nuevos tipos de drones y aprender de otros conflictos.

El grupo también está sacando lecciones de la guerra en Ucrania, donde tanto Rusia como Ucrania han invertido considerablemente y han aumentado significativamente su uso de drones en el campo de batalla.

Hezbollah comenzó inicialmente la guerra en octubre de 2023 con acceso a tecnología de drones iraníes. Esto consiste principalmente en drones de ataque unidireccionales.

Estos sistemas suelen ser del tamaño de una persona o un automóvil pequeño, y vuelan basados en una serie de puntos de ruta o directamente hacia un objetivo.

Tienen una cabeza de guerra y pueden impactar en el objetivo. No hay control humano en la cadena, y el dron generalmente no maniobra. Estos drones son relativamente lentos y pueden ser derribados por aviones, helicópteros o por defensas aéreas como Iron Dome.

Hezbollah había utilizado drones que podían maniobrar y regresar al Líbano en el pasado, generalmente usándolos para la vigilancia. La amenaza más compleja que está surgiendo es el uso de drones que no solo maniobran, sino que también son más difíciles de interferir.

El medio israelí N12 señaló, “la organización terrorista tiene un tipo de dron que es operado por fibra óptica… Los drones son controlados desde una distancia de hasta 15 km y pueden transportar hasta 6 kg de explosivos”. El uso de fibra óptica hace que el dron sea imposible de interferir, ya que está conectado al operador por una línea muy delgada.

El informe continúa afirmando que Hezbollah ha recurrido a usar drones “controlados a través de fibra óptica. Con esta tecnología, la guerra electrónica no afecta al vehículo, y Hezbollah puede controlarlo desde una distancia de hasta 15 kilómetros. Estos son drones similares a los utilizados en la guerra en Ucrania, y está claro que Hezbollah es muy hábil en operarlos.”

El uso de estos tipos de drones fue pionero durante el conflicto en Ucrania. En Ucrania, tanto Rusia como Ucrania confían en los drones. Ucrania ha sido pionera en diversas tácticas en el frente, brindando a las tropas grandes cantidades de diferentes tipos de drones, lo que permite defender áreas en profundidad utilizando drones y también usar drones en mayores cantidades para atacar las líneas rusas.

El uso de drones por parte de Hezbollah ha recibido nueva atención en Israel después de que las FDI anunciaran que el Sargento Idan Fooks, de 19 años, de Petah Tikva, cayó en el sur del Líbano el domingo. Fue asesinado cuando un dron explosivo disparado por terroristas de Hezbollah impactó en su posición durante una operación.

Para Hezbollah, la decisión de aumentar los tipos de drones que está utilizando tiene sentido. Desde el 8 de octubre de 2023, Hezbollah ha atacado a Israel con cohetes y drones de ataque unidireccionales. Los ataques han causado terror en el norte de Israel, pero no son muy efectivos. Esto significa que Israel puede contrarrestar estas amenazas.

Hezbollah se está preparando ahora para la próxima fase. Israel se manti…