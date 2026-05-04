Los trituradores locales Bailey Turner y Parker Cohn ganan títulos en Jack’s Surfboards Pro

Bailey Turner y Parker Cohn se encuentran en puntos muy diferentes de sus carreras en el surf.

Turner, que cumplió 17 años a principios de este mes, es una estudiante de Huntington Beach High School a la que muchos ven como una futura estrella del surf femenino. Cohn, un residente de Newport Beach que cumplirá 27 años en octubre, es él mismo un ex destacado junior quien ha trabajado duro en la Serie Clasificatoria de la World Surf League durante años.

Ahora tienen al menos una cosa en común.

Ambos fueron sacados triunfalmente de la playa el domingo después de obtener victorias en las pruebas femenina y masculina del Vans Jack Surfboards Pro presentado por 805 .

Bailey Turner, de Huntington Beach, choca los cinco con un fan después de ganar el evento Jack’s Surfboards Pro el domingo. (James Carbone)

Es la primera victoria QS en la carrera de cada surfista y una excelente manera de empezar la temporada. Tanto Turner como Cohn ganaron un cheque de $9,500 y 4,000 puntos QS por capturar la victoria en el costado del muelle de Huntington Beach.

“Es la primera vez que llego a la final”, dijo Turner. “Poder ganar en casa es realmente genial”.

Turner fue paciente en su descanso en casa en la serie final de 30 minutos contra Reid Van Waggoner, un joven de 16 años de Carlsbad.

Mantuvo la prioridad y esperó más de 10 minutos en medio de la serie, antes de ejecutar buenas olas sucesivas (puntuaciones de 5,33 y 5,37) para tomar la delantera en el formato de las dos mejores olas.

“Siento que normalmente no soy tan paciente”, dijo Turner. “Por lo general, sólo trato de coger olas, pero me di cuenta de que en el surf hay que estar en las mejores olas. Sólo trato de respirar profundamente y esperar un saludo”.

Bailey Turner de Huntington Beach hace un giro difícil durante el concurso femenino Jack’s Surfboards Pro el domingo. (James Carbone)

Turner terminó con 11 puntos para ganar la serie final en olas pequeñas. Van Waggoner terminó con una puntuación de 10,16.

Bailey Turner, que tiene tres miembros del Salón de la Fama del Surfista en la familia junto con su padre Ryan, su tío Timmy y su abuela Michele, está haciendo muchas olas por su cuenta. Viene de ganar el oro en la División Femenina Sub-16 en el Campeonato Mundial Junior de Surf de la ISA en diciembre pasado en Perú.

Turner, recientemente clasificado para la Serie Challenger, ganó cuatro eliminatorias consecutivas el domingo, incluidas las eliminatorias de octavos de final y octavos de final con cuatro surfistas. Luego superó a la ganadora del evento de 2024, Kirra Pinkerton de San Clemente, por una puntuación de 8,67 a 7,07 en las semifinales.

“Mantenlo bastante tranquilo y no me presiones demasiado”, dijo sobre sus planes futuros. â€”Simplemente sal y diviértete. Normalmente eso es lo que mejor hago”.

Bailey Turner de Huntington Beach se detiene para hablar con los jóvenes fanáticos después de ganar el concurso Jack’s Surfboards Pro el domingo. (James Carbone)

Cohn hizo lo mismo en su serie final, superando a Levi Slawson de Encinitas por una puntuación de 11,60 a 10,84.

Slawson, Ganador del US Open of Surfing del año pasado en Huntington Beach, tuvo una última ola en el último minuto de la serie que se quedó corta con una puntuación de 6,17.

Después del timbre final, la emoción comenzó a salir de Cohn en el agua.

Parker Cohn de Newport Beach celebra después de ganar el concurso Jack’s Surfboards Pro en Huntington Beach el domingo. (James Carbone)

“No he ganado un concurso desde que tenía 17 o 18 años”, dijo. “Ahora tengo 26 años y, hombre, este deporte tiene muchos altibajos. Es simplemente increíble estar sentado aquí y ver que el trabajo da sus frutos… Estar aquí ahora mismo a esta edad, en este día, es como un sueño hecho realidad”.

Comenzó sólidamente la serie final, con puntuaciones de 4,93 y 4,40 en dos de sus primeras tres olas puntuables. Pero fue un recorrido de 6.67 más tarde en la serie lo que finalmente comenzó a llevar a Cohn hacia la victoria.

Cohn dijo un Avistamiento de tiburones en la costa de Huntington Beach más tarde el jueves, que canceló la competencia de surf del viernes y provocó un calendario más comprimido durante el fin de semana, podría no haber sido algo malo para él.

Parker Cohn de Newport Beach obtiene aire vertical en la final masculina del Jack’s Surfboards Pro el domingo. (James Carbone)

“Creo que en cierto modo me ayudó a no tener que volver a casa y ponerme nervioso, simplemente a permanecer concentrado en una mente enfocada durante dos días seguidos”, dijo Cohn. â€œSÃ³lo tienes que coger dos olas para ganar cada serie. Si realmente lo haces sencillo para ti, entonces será mucho más fácil”.

Ganó su serie de octavos de final el domingo y terminó segundo en su serie de octavos de final para avanzar. Cohn luego superó a Lucas Cassity de México, 11.24 a 10.80, en las semifinales.

Aunque su descanso en casa es un poco al sur en Newport Beach, dijo que ganar un evento en Huntington Beach hizo que las cosas fueran aún más especiales.

Reid Van Waggoner, izquierda, y Bailey Turner de Huntington Beach sonríen sosteniendo sus cheques después del concurso Jack’s Surfboards Pro el domingo. (James Carbone)

“La llaman Surf City USA por una razón”, dijo Cohn. “Toda la ciudad está llena de buenos surfistas y aquí hay una cultura del surf muy fuerte. Al ganar aquí, no se me ocurrió nada más genial”.

Una de esas buenas surfistas de Huntington Beach, Turner, ganó la final femenina justo antes de que Cohn se adelantara.