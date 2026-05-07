Caleb Lomu explica el video de baile viral del Draft de la NFL

La selección de los New England Patriots por el tackle ofensivo de Utah, Caleb Lomu, en la primera ronda del Draft de la NFL del mes pasado fue seguida por la típica discusión posterior a la selección. Hubo análisis del jugador y su encaje con el equipo, desgloses sobre su impacto en la plantilla y se habló de su futuro y en qué posición acabaría jugando.

También había esto:

El breve clip promocional de Lomu que se transmitió por ESPN después de que los Patriots lo incorporaran con la selección general número 28 rápidamente se volvió viral. En declaraciones a los periodistas en el estadio Gillette el jueves, explicó cómo surgió el vídeo y su pequeño baile.

Anuncio

“Ese fue un momento interesante”, dijo Lomu durante su presentación oficial con los Patriots. â€”Fue en el Combine, todo ese material mediático que estaban haciendo allí. Me subieron a un escenario junto con mucha otra gente. Tenían todas las cámaras así y decían: ‘Bájate, durante 10 segundos haz lo que sea y te filmaremos’. Entonces yo decía: ‘¿Qué debo hacer?’ Y me dijeron: ‘Haz lo que quieras’. Y simplemente no lo hice ni una vez. Me hicieron hacerlo como cuatro veces diferentes. Me hicieron caminar desde el fondo del escenario hasta el frente haciendo exactamente lo mismo.

â€”Ese momento lo odié. Lo odié en ese momento. Pero pensé: ‘Está bien, estoy aquí arriba, voy a hacer lo que sea que haga mi cuerpo’. No hay una verdadera historia de fondo para eso. Realmente era justo lo que estaba sintiendo en ese momento. Por supuesto, decidieron usar eso como el baile que publicaron. No fue mi mejor trabajo, pero fue algo”.

Los Patriots no seleccionaron a Lomu por sus habilidades en la pista de baile, sino por lo que puede hacer en la cancha. Tendrá una primera oportunidad de mostrar esos talentos esta semana: el minicampamento para novatos de New England se llevará a cabo en el Gillette Stadium entre el viernes y el domingo.

Ahí es donde los Patriots esperan ver el mejor trabajo de Lomu.