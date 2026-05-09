Rally de Portugal – ES12: Adrien Fourmaux marca el mejor tiempo, Ogier amplía su ventaja

Con 19,91 kilómetros de longitud, esta duodécima etapa todavía estaba seca y algunos esperaban lluvia. Martins Sesks mantuvo durante unos minutos la mejor referencia de la especial, antes de que Takamoto Katsuta se la arrebatara. Luego, unos momentos más tarde, Adrien Fourmaux tomó el control de la especial y nunca más lo soltó, marcando un nuevo mejor tiempo en este rally. Está por delante de Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta, aunque su homólogo francés estaba caliente…

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De hecho, a mitad de etapa, Sébastien Ogier había perdido 1,5 segundos sobre Thierry Neuville, lo que significa que la diferencia global entre los dos hombres era de sólo 2 décimas. Pero en un tramo final muy estrecho, Sébastien Ogier logró marcar la diferencia: los Gapenais finalmente aumentaron su ventaja y la aumentaron a 5 segundos antes del TC13 de este Rally de Portugal.

La principal información del WRC2 se refiere al tiempo perdido por Yohan Rossel y Arnaud Dunand. Luchando con el agarre, perdieron 10,4 segundos en esta especial con respecto a Jan Solans. Este último sigue siendo líder de la categoría después del TC12, por delante de Teemu Suninen y Roope Korhonen.

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WRC – Rally de Portugal

Las clasificaciones provisionales al final del TC12

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