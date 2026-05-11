Andrew Wheatley (Hyundai) tras el Rally de Portugal: “Es un gran alivio”

El alivio es palpable en las palabras de Andrew Wheatley. Después de varios rallyes complicados al inicio de la temporada, a menudo frustrados por la mala suerte o las condiciones, Hyundai finalmente logra su victoria de 2026, y llega en el mejor momento, al comienzo de una serie de rondas sobre tierra. “Para todo el equipo, para todos, es un gran alivio. Sabemos que el coche es rápido, pero a veces también hay que lidiar un poco con las condiciones. Y sabíamos, cuando llegamos a Portugal, que teníamos la oportunidad de ser realmente competitivos aquí”.reaccionó al micrófono de AUTOhebdo.

La llegada de la lluvia inicialmente sembró dudas, pero Thierry Neuville y Martyjn Wydaeghe hicieron el trabajo gestionando inteligentemente su ritmo en las difíciles condiciones del sábado, permaneciendo lo suficientemente cerca de los líderes para mantener una presión constante.

Andrew Wheatley subraya la dimensión colectiva de este resultado, rindiendo homenaje al trabajo realizado anteriormente por toda la estructura: “Tengo que agradecer a todos los miembros del equipo que hicieron un trabajo increíble, desde los chicos y chicas del taller hasta el equipo de pruebas, que trabajaron muchísimo para hacer que el coche fuera lo más competitivo posible. Una victoria construida tras semanas de intensa preparación, especialmente orientada al rendimiento en tierra, y el resultado está ahí.

Japón como próxima oportunidad para Hyundai

La actuación de Adrien Fourmaux tampoco escapa al director deportivo, que ve en el Power Stage ganado por el norteño una señal alentadora antes de los próximos plazos: “Adrien realmente ha elevado su nivel de rendimiento y tomar el Power Stage fue una buena inyección de confianza para él antes de ir a Japón. TIENE” Un domingo doblemente exitoso para Hyundai, con una victoria general y dominio en la especial mejorada.

De cara al resto de la temporada, Andrew Wheatley ve claramente las oportunidades disponibles para su equipo. Japón primero: asfalto ciertamente, pero con características particulares que podrían adaptarse a Hyundai: “Dada la naturaleza de las etapas y si tenemos el tiempo que esperamos allí (generalmente más cálido y seco de lo habitual), existe una posibilidad. Curvas cortas, una carretera llena de baches, agarre medio: tenemos una posibilidad. TIENE” Y luego, una sucesión de pruebas sobre tierra que constituye el terreno de juego natural para un Hyundai i20 N Rally1 que claramente no ha dicho su última palabra en esta temporada 2026.

Comentarios recogidos por Pierre Barré, en Portugal.

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