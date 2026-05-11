Senderismo, rafting, golf: 10 actividades para vivir la montaña de otra manera este verano

Pasear, jugar al golf, pescar, nadar en aguas bravas… Muy deportivo o semicontemplativo, El Fígaro presenta sus salidas de verano favoritas. En plena naturaleza.

Vuelo en globo aerostático sobre los Alpes de Alta Provenza

¿Y si tomaras un poco de altura? Reservando un vuelo en globo aerostático de 1 a 1,5 horas con Aéronefs & Aérostats de Provence. Al amanecer, Tom, un piloto experimentado (6.500 horas de vuelo en su haber), despega su globo desde Digne-les-Bains y le eleva sobre valles luminosos y picos majestuosos, entre el olor de los pinos. Un viaje ingrávido concluyó con un buffet campestre instalado en el suelo de la vaca.

Aéronefs & Aérostats de Provence (06.74.70.11.47â€‰;Aero-provence.com ). 275Â (adulto)â€‰; 205 € (6-12 años).

Montando en el Verdon

Olvídese de los caminos trillados, de las hordas de excursionistas o kayakistas… En esta aventura a caballo dirigida por un entusiasta, explorará el Verdon desde dentro, pasará de los campos de lavanda a los pinares, de las mesetas a los pastos de montaña, a lo largo de ríos de un azul casi irreal, subirá por senderos empinados… Antes de pasar la tarde en torno a una cena local y la noche en una tienda de campaña, en una cabaña o en un chalet rústico. Obtienes un…