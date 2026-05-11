Carlos Rodón de los Yankees muestra buena velocidad, lucha con el control en el debut

MILWAUKEE — La recuperación de siete meses de Carlos Rodón de una cirugía de codo aparentemente no hizo nada para obstaculizar la velocidad del zurdo de los Yankees de Nueva York.

Su habilidad para lanzar strikes sigue siendo un trabajo en progreso.

Rodón hizo su debut en la temporada el domingo y mantuvo a los Cerveceros de Milwaukee sin hits durante las primeras 3 entradas mientras alcanzaba una velocidad máxima de 97,7 mph. Pero también dio cinco boletos y golpeó a un bateador antes de irse con un out en la quinta entrada.

Su recta promedió 95,7 mph, frente a 94,1 mph el año pasado. Sólo 42 de los 78 lanzamientos que realizó Rodón fueron strikes.

“Velo es genial, pero cuando no estoy dominando la zona, realmente no importa qué tan fuerte esté lanzando, cuando lo estás rociando”, dijo Rodón después de no tomar decisión en la derrota de los Yankees por 4-3.

Rodón estaba lanzando en las mayores por primera vez tras una cirugía el 15 de octubre para extirpar cuerpos sueltos en su codo izquierdo y afeitar un espolón óseo. Su regreso se retrasó después de que tuvo que lidiar con una tensión en el tendón de la corva izquierdo a finales de marzo.

Eso siguió a una temporada de 2025 en la que tuvo marca de 18-9 con efectividad de 3.09 y obtuvo la tercera selección de su carrera al Juego de Estrellas. Es posible que necesite algo de tiempo para recuperar esa forma.

Rodón caminó al primer bateador en cada una de las dos primeras entradas, pero por lo demás lució impresionante al ponchar a cuatro en los primeros tres cuadros.

“Pensé que en general su repertorio era bueno”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Su bola rápida mejoró estando aquí. Pensé que tenía un cambio realmente bueno y algunos buenos sliders para hacer swing y fallar”.

Boone calificó la caminata alta como el “escarabajo” de Rodón. Eso resultó costoso en la cuarta entrada.

Rodón, de 33 años, comenzó esa entrada dando boletos a William Contreras y Gary Sánchez y golpeando a Andrew Vaughn con un lanzamiento, llenando las bases. Garrett Mitchell anotó una carrera con un elevado de sacrificio antes de que Rodón permitiera un sencillo de dos carreras y dos outs a Blake Perkins, quien batea apenas .122 esta temporada.

Dejó el juego con dos hombres dentro y un out en la quinta.

“Fue divertido estar de vuelta allí”, dijo Rodón. “Obviamente me hubiera gustado tener un mejor desempeño”.

El regreso de Rodón se produjo en el último día de un fin de semana decepcionante para los Yankees, quienes fueron barridos apenas por segunda vez en toda la temporada. Brice Turang de Milwaukee terminó el juego con un jonrón decisivo ante David Bednar.

Aunque los Yankees lideran la Liga Americana en anotaciones, totalizaron solo seis carreras este fin de semana, ya que Ben Rice se fue de 13-0 en su regreso de una magulladura en la mano que le hizo perderse cuatro juegos, Spencer Jones acertó de 9-1 con cinco ponches en sus primeros tres juegos de Grandes Ligas.

La buena noticia para los Yankees es que la llegada de Rodón debería impulsar una rotación abridora que ya era quizás la mejor de las Grandes Ligas.

Los lanzadores abridores de los Yankees llegaron el domingo con una efectividad de 3.01, la mejor de la liga, en 40 juegos. Contando el partido del domingo, los abridores de los Yankees han permitido tres carreras limpias o menos en 19 de sus últimas 22 salidas.

Cam Schlittler (5-1) posee una efectividad de 1.35 líder en la MLB para encabezar una rotación que también cuenta con Max Fried (4-2, 2.91), Will Warren (4-1, 3.46) y Ryan Weathers (2-2, 3.03). Los Yankees también tienen al ganador del premio Cy Young de 2023 y seis veces All-Star, Gerrit Cole, recuperándose de una cirugía Tommy John después de perderse la temporada de 2025.

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