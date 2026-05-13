Kash Patel niega las acusaciones de consumo excesivo de alcohol como farsa total en audiencia del Senado

El director del FBI, Kash Patel, negó bajo juramento las recientes acusaciones de consumo excesivo de alcohol y ausencias inexplicadas en el trabajo, desestimándolas como “infundadas” durante una acalorada audiencia del Congreso.

Los demócratas lo desafiaron por los informes “extremadamente alarmantes”, primero reportados en The Atlantic a mediados de abril, que argumentaban que constituirían una “grave negligencia” en sus funciones. El director del FBI demandó a la revista y al autor de un artículo que publicó, presentando una demanda por difamación en el tribunal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que busca $250 millones en daños.

En sus declaraciones iniciales, Chris Van Hollen, miembro de mayor rango del comité de asignaciones del Senado, dijo: “Lo que estamos aprendiendo sobre lo que está sucediendo en el FBI está lejos de ser normal. Cuando tus acciones privadas hacen imposible que cumplas con tus deberes públicos, tenemos un gran problema… estos informes sobre tu conducta, incluidos los informes de que estabas tan borracho y con resaca que tu personal tuvo que forzar la entrada a tu casa, son extremadamente alarmantes, si son ciertos, demuestran una grave negligencia de tu deber y una traición a la confianza pública”.

“Es un completo disparate. Ni siquiera sé de dónde sacan estas cosas”, le dijo Patel a Chris Van Hollen, miembro de mayor rango del subcomité de asignaciones del Senado, después de que le preguntara sobre las afirmaciones reportadas por The Atlantic. “No permitiré que me manchen con acusaciones infundadas”.

Cuando Van Hollen preguntó si Patel estaría dispuesto a someterse a una prueba para determinar si tiene un problema de alcoholismo, el director del FBI respondió que sí, siempre y cuando el senador lo hiciera también.

Patel intentó cambiar el tema contra Van Hollen, alegando que el senador de Maryland había sido captado en video bebiendo “margaritas en El Salvador con dinero de los contribuyentes”, haciendo referencia a fotografías que Van Hollen describió de manera creíble como una farsa organizada por un ayudante del presidente de extrema derecha de El Salvador, Nayib Bukele.

Luego, Patel afirmó que documentos presentados por la oficina del senador mostraban que Van Hollen “acumuló una factura de $7,000 en Washington DC en el Lobby Bar”.

“La única persona en esta sala que ha estado bebiendo con dinero de los contribuyentes durante el día eres tú”, gritó Patel.

Un portavoz de Van Hollen le dijo a The Guardian que la afirmación del director del FBI era una distorsión de información disponible públicamente, en forma del informe de gastos de campaña más reciente del senador ante la Comisión Federal de Elecciones, que mostraba que gastó ese dinero en catering para un evento en el bar, que también ofrece un menú completo de cena, el 12 de diciembre de 2025.

El pago de $7,128 al Lobby Bar, explicó la oficina del senador, “fue un cargo por catering en un restaurante local donde el senador organizó una recepción después del horario laboral como agradecimiento a los 50+ miembros de nuestro equipo, pagado con fondos de campaña, no con dólares de los contribuyentes”.

The Atlantic había informado que el consumo de alcohol de Patel se había convertido en “una fuente recurrente de preocupación en todo el gobierno”, citando entrevistas con más de dos docenas de personas, incluidos funcionarios actuales y anteriores del FBI. Las acusaciones más graves incluyen que su equipo de seguridad en al menos una ocasión tuvo dificultades para despertarlo porque parecía intoxicado, y que los agentes habían solicitado “equipo de ruptura de nivel Swat” para acceder a una habitación donde él no respondía.

Patel ha negado enérgicamente las acusaciones. “Imprímelo, todo falso, nos vemos en el tribunal, trae tu talonario”, le dijo a la revista. The Atlantic ha dicho que se mantiene firme en sus acusaciones.

El martes, Patel también negó haber ordenado personalmente pruebas de polígrafo para determinar filtraciones a la prensa. Esto viene después de que el FBI dijera el año pasado que había comenzado el proceso de utilizar pruebas de polígrafo para ayudar en investigaciones destinadas a identificar la fuente de las filtraciones que emanaban desde dentro de la agencia policial.

También afirmó que no se han utilizado recursos del FBI para investigar la prensa negativa sobre él o su manejo de la agencia, mientras respondía preguntas de Patty Murray, vicepresidenta demócrata del comité de asignaciones del Senado.

“Estoy profundamente preocupada por los informes que indican que tu liderazgo no ha sido serio”, dijo Murray, mientras repetía las acusaciones sobre el comportamiento de Patel mientras estaba en el trabajo. “Tu trabajo es estar disponible… si quieres repartir licores o descorchar botellas en un vestuario, quédate con los podcasts. Deja la ley y el orden a quienes realmente se preocupan por la justicia y las apariencias”.

A principios de este año, Patel recibió críticas después de que un reportero de ProPublica compartiera un video del director del FBI bebiendo de una botella y rociando cerveza en un vestuario con el equipo de hockey masculino de Estados Unidos en Milán, después de su victoria en la medalla de oro contra Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno.