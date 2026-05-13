Osasuna 1-2 Atlético de Madrid: Lookman y Sorloth ayudan a los visitantes a sobrevivir la tardía tarjeta roja de Llorente

En LaLiga, el Atlético de Madrid logró su tercera victoria en los últimos cuatro partidos al vencer a Osasuna 2-1 en el Estadio El Sadar a pesar de la expulsión tardía de Marcos Llorente.

Ademola Lookman y Alexander Sorloth pusieron al Atlético en ventaja antes de que Llorente fuera expulsado, y a pesar del gol tardío de Kike Barja que amenazaba con un final nervioso, los visitantes lograron mantener la ventaja.

El Atlético recibió un penalti en el minuto 15 cuando el intento de Antoine Griezmann de levantar la pelota por encima de Javi Galan fue bloqueado por la mano del jugador español, con el árbitro Jose Luis Guzman Mansilla señalando el punto de penalti después de una revisión del VAR.

Lookman asumió la responsabilidad del penalti y envió a Aitor Fernández en la dirección contraria desde los 12 pasos, aunque ese contratiempo parecía avivar a Osasuna.

Ante Budimir desvió de alguna manera el disparo de Valentin Rosier cerca del objetivo desde corta distancia, con el croata desaprovechando otra oportunidad dorada momentos después al elevar la pelota por encima del travesaño tras recibir un pase erróneo de Koke.

Osasuna luego tuvo un penalti a su favor cuando Juan Musso parecía chocar con Budimir, pero la decisión fue anulada después de que las repeticiones mostraran que el portero del Atlético tocó claramente la pelota.

El equipo de Diego Simeone tuvo que trabajar para anotar su segundo gol, que llegó en el minuto 71 gracias al suplente en el entretiempo Sorloth, quien cabeceó el balón desviado de Llorente en el poste de atrás.

Pero el Atlético tuvo que aguantar los últimos 11 minutos con un jugador menos cuando Llorente recibió su segunda tarjeta amarilla por cometer falta sobre Aimar Oroz en el centro del campo, y a pesar del gol tardío de Barja que preparó un final emocionante, fue demasiado poco, demasiado tarde para Osasuna.

Datos clave: Sorloth sobresale por encima del resto

Ningún jugador ha anotado más goles en LaLiga para el Atlético esta temporada que Sorloth (13), a pesar de que solo 20 de sus 33 apariciones en la división en 2025-26 fueron desde el inicio.

El gol de Sorloth fue su sexto cabezazo en 30 partidos en 2026 en todas las competiciones, la mayor cantidad de cualquier jugador en las cinco principales ligas de Europa, mientras que también terminó con el mayor número de tiros del equipo (dos) a pesar de ser introducido en el descanso.

Pero el Atlético se puede considerar afortunado de llevarse los tres puntos, dado que solo registraron un total de goles esperados (xG) de 1.64 de sus cinco disparos en comparación con el total de Osasuna de 2.22 de sus 23 intentos.