En 2003, Hyundai presentó un Tiburon de rally con tracción en las 4 ruedas y 300 hp preparado por Libra Racing en Norteamérica. Veinte años después, este antiguo competidor reaparece en una subasta y atrae a los entusiastas.

A principios de la década de 2000, los rallyes americanos vibraban al ritmo de ProRally de la SCCA y de Rally de Américacon Subaru y Mitsubishi oficiales. Hyundai contrató entonces un cupé compacto transformado en

monstre de spÃ©cialesfuerte, según el periodista Brad Brownell, con un motor de más de 300 caballos de fuerza

y una tracción total derivada de los coches de rally, y este mismo cupé de fábrica regresa hoy a través de una plataforma de subastas dedicada a los coches de competición.

Este cupé es el Hyundai Tiburon rally 300 CV tracción a las 4 ruedas a la par carreras de libra

para el programa oficial norteamericano de la marca. En un artículo publicado el 12 de mayo de 2026, Brad Brownell lo describe en Jalopnik en estos términos: “El El Hyundai más impresionante de todos los tiempos : este Tiburon Rally Monster de 300 caballos de fuerza con tracción total” y añade: “Nunca ha habido un Hyundai tan genial”. Recuerda que el automóvil está basado en una base de Mitsubishi Lancer Evolution VIII, disfrazada de un cupé Hyundai para capitalizar su aspecto deportivo accesible.

Rally Hyundai Tiburon: de un discreto programa de fábrica a un coche de culto

Construido en 2003 por Libra Racing, el Hyundai Tiburón nació cuando Hyundai confió su programa de rallyes norteamericanos a

Juan Buffum. “Este Hyundai Tiburon 2003 es un coche de rally respaldado por el fabricante que ha participado en competiciones en Norteamérica con el equipo Libra Racing, con sede en Vermont”, resume el anuncio publicado en la plataforma de subastas. Trae un remolque. El chasis corrió en SCCA ProRally, Rally America, Canadian Rally Championship y X Games con Antoine L’Estagey Brad Brownell recuerda que ganó tres pruebas del SCCA ProRally en 2002, antes de firmar otra podio en categoría abierta en el New England Forest Rally 2013.

Bajo el Hyundai Tiburon, mecánica Evo y más de 300 CV

Bajo la carrocería coupé, el Hyundai Tiburon esconde un

sistema de transmisión integral de un Mitsubishi Lancer Evolution VIII, con un caja de cambios secuencial de cinco velocidadesun diferencial central viscoso y un diferencial trasero autoblocante con placas, según el anuncio. La suspensión adopta elementos de

especificación Grupo A con amortiguadores Proflex ajustables, mientras que freins Ã disque AP Racing y Llantas Compomotive de 15 pulgadas completa la tabla.

El motor es un 2.0 Beta II de cuatro cilindros

quien originalmente desarrolló 138 CV y ​​184 Nm de parantes de que el departamento de proyectos especiales de Hyundai diseñara un bloque de “especificaciones de competición” con turbo garrettsegún Brad Brownell. La gestión electrónica Autronic aumenta la potencia hasta más de 300 CV, de nuevo según el periodista. A bordo, el ambiente es el de un especial nocturno, con Asientos envolventes Recaroarnés sable,

volante momopila de instrumentación y

freno de mano hidráulico para enviar el automóvil a un deslizamiento controlado.

Este Hyundai Tiburon 4WD, un modelo de fábrica aún accesible para los entusiastas

El anuncio muestra una participación actual de $6,250 (unos 5.300 euros), seguidos por 298 personas, lo que sigue siendo modesto para un cupé de fábrica con más de 300 CV de un modelo real. Programa de rally norteamericano.