Noticias de Alemania: Merkel pide paciencia para la coalición de Merz

14 de mayo de 2026
Merkel recomienda una actitud “valiente” hacia Trump
Al tratar con el presidente estadounidense Donald Trump, el excanciller aconsejó identificar puntos en común y actuar “sin miedo”.
Ella dijo: “No me esforcé especialmente en complacerlo (al menos nunca me hice ilusiones al respecto, incluso cuando las cosas iban bien) ni intenté ser especialmente provocativa: así fue como lo manejé”.
Merkel advirtió contra la subestimación de Trump: “Cualquiera que haya alcanzado posiciones como estas tiene simplemente una cantidad increíble de poder. Y por eso hay que tomarlo muy, muy en serio”.
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14 de mayo de 2026
Merkel insta a una mayor tolerancia por parte del público y los políticos
La ex canciller Angela Merkel ha instado a los alemanes a evaluar de manera justa el gobierno de coalición en medio de una insatisfacción pública generalizada con su desempeño.
Sin embargo, los índices de aprobación del gobierno han disminuido constantemente desde que asumió el cargo hace poco más de un año. En algunas encuestas recientes, más del 80% de los encuestados expresaron su descontento con su trabajo.
Merkel, que fue canciller de 2005 a 2021, no quiso comentar en detalle sobre las políticas de la coalición Unión-SPD. Pero subrayó: “Le deseo éxito a este gobierno”.
“Cada ciudadano debería, con moderación y equilibrio -ésas fueron siempre mis palabras favoritas- tratar de apreciar lo que el gobierno ya ha logrado”, dijo la ex presidenta de la CDU a la revista de noticias Focus. “No es que no haya pasado nada.”
Merkel también instó a una mayor tolerancia de los debates dentro del gobierno. “Hoy en día, todo debate se describe inmediatamente como ‘luchas internas'”, dijo Merkel en comentarios a la revista de noticias Focus. “Creo que los políticos deben dejar claro que no existe ningún proceso de búsqueda de soluciones que no implique algún tipo de debate”.
También aconsejó al actual canciller Friedrich Merz que muestre “un espíritu generoso” hacia los socios de coalición de su bloque conservador, los socialdemócratas de centro izquierda.
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14 de mayo de 2026
Bienvenido a nuestra cobertura
Buen día de la redacción de DW en Bonn.
Te unes a nosotros en el Día del Padre alemán, cuando se espera que los hombres de todo el país celebren la paternidad dejando atrás a sus familias para ir a beber con amigos.
Mientras tanto, la ex canciller Angela Merkel ha estado charlando con una popular revista de noticias sobre política y vida personal.
Quédese con nosotros para conocer estas y otras historias de las que habla Alemania.
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