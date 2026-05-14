Noticias de Alemania: Merkel pide paciencia para la coalición de Merz

Saltar la siguiente sección Merkel insta a una mayor tolerancia por parte del público y los políticos

14/05/2026 14 de mayo de 2026

La ex canciller Angela Merkel ha instado a los alemanes a evaluar de manera justa el gobierno de coalición en medio de una insatisfacción pública generalizada con su desempeño.

Sin embargo, los índices de aprobación del gobierno han disminuido constantemente desde que asumió el cargo hace poco más de un año. En algunas encuestas recientes, más del 80% de los encuestados expresaron su descontento con su trabajo.

Merkel, que fue canciller de 2005 a 2021, no quiso comentar en detalle sobre las políticas de la coalición Unión-SPD. Pero subrayó: “Le deseo éxito a este gobierno”.

“Cada ciudadano debería, con moderación y equilibrio -ésas fueron siempre mis palabras favoritas- tratar de apreciar lo que el gobierno ya ha logrado”, dijo la ex presidenta de la CDU a la revista de noticias Focus. “No es que no haya pasado nada.”

Merkel también instó a una mayor tolerancia de los debates dentro del gobierno. “Hoy en día, todo debate se describe inmediatamente como ‘luchas internas'”, dijo Merkel en comentarios a la revista de noticias Focus. “Creo que los políticos deben dejar claro que no existe ningún proceso de búsqueda de soluciones que no implique algún tipo de debate”.

También aconsejó al actual canciller Friedrich Merz que muestre “un espíritu generoso” hacia los socios de coalición de su bloque conservador, los socialdemócratas de centro izquierda.