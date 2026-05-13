Andrei Iosivas, de los Bengals, revela que “se metieron en mi cabeza” repugnantes trolls en línea la temporada pasada

Andrei Iosivas comienza esta temporada con una nueva mentalidad después de enfrentarse a críticas en las redes sociales la temporada pasada, que incluyeron personas que le enviaron mensajes directos para “suicidarse”.

El receptor abierto de los Bengals dijo que la situación de la temporada pasada “me enoja” al recordar los mensajes que recibió de los fanáticos durante una campaña en la que tuvo cinco caídas, la mayor cantidad del equipo.

Toda la ira y los mensajes despectivos que recibió debido a algunos de sus problemas en el campo hicieron que a Iosivas le resultara difícil mantener la cabeza en el juego la temporada pasada, explicó a los periodistas el martes.

“Siento que el año pasado estaba un poco en mi cabeza”, dijo Iosivas, según ESPN. “Tuve esas caídas en esos juegos y la gente me decía que me suicidara y todo ese tipo de cosas. Nunca antes me había pasado ese tipo de cosas.

“Así que se me metió un poco en la cabeza cuando la gente, ya sabes, cuando tus mensajes directos [direct messages] “Están inundados de gente que te dice que te mates”.



Andrei Iosivas de los Cincinnati Bengals corre el balón durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium el 27 de noviembre de 2025 en Baltimore, Maryland. Imágenes falsas

Iosivas, de 26 años, vio caer su producción durante la temporada 2025, una en la que el mariscal de campo Joe Burrow estuvo lesionado durante la mayor parte de la campaña.

El receptor tuvo 33 recepciones para 335 yardas y dos touchdowns, una caída con respecto a las dos temporadas anteriores, en las que logró un total combinado de 10 recepciones de touchdown en 51 recepciones.

Al comenzar esta temporada, Iosivas dijo que tiene la intención de no dejar que las cosas le afecten de la misma manera que el año pasado.

“Simplemente no dejar que el ruido exterior me afecte y las circunstancias me afecten”, dijo. â€œSÃ© que soy un gran jugador, asÃ que [I'm] No dejar que las opiniones de la gente o las cosas en el edificio me irriten”.



El receptor abierto de los Cincinnati Bengals, Andrei Iosivas (80), se calienta antes del partido contra los Arizona Cardinals el 28 de diciembre de 2025, en el Paycor Stadium de Cincinnati. Icono Sportswire a través de Getty Images

Entre el grupo de receptores abiertos en Cincinnati, Iosivas está detrás de las estrellas Ja’Marr Chase y Tee Higgins.