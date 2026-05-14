Informes del Versant muestran un descenso en los ingresos del primer trimestre, con puntos destacados en plataformas y licencias

Versant Media Group reveló el jueves los resultados de su trimestre más reciente, el primero desde que se separó de NBCUniversal de Comcast y comenzó a cotizar en Nasdaq a principios de este año.

El informe destacó el crecimiento en sus negocios digitales y de licencias a pesar de la presión continua en el tradicional paquete de televisión de pago.

Los ingresos de distribución lineal para sus redes de televisión de pago, que incluyen CNBC, MS NOW y Golf Channel, así como USA, E!, Syfy y Oxygen, cayeron aproximadamente un 7% durante el período a 1,01 mil millones de dólares. La compañía dijo que esto se debió a la disminución de suscriptores y se compensó parcialmente con aumentos de tarifas.

Los ingresos por publicidad en el primer trimestre cayeron un 5% a 368 millones de dólares, lo que se consideró una mejora con respecto al mismo período del año pasado, cuando registraron una disminución del 12%.

Sin embargo, los ingresos por licencias de contenido aumentaron un 113,5% a 121 millones de dólares, debido en gran parte a la licencia de la exitosa serie de reality TV “Keeping Up With the Kardashians” y otros contenidos relacionados con Disney’s Hulu.

Versant ha destacado constantemente su fortaleza en deportes y noticias. En este sentido, la empresa resaltó el aumento de audiencia para CNBC y MS NOW, así como el impulso continuo para Golf Channel y otros eventos deportivos en vivo en sus redes.

Más del 80% de los ingresos de Versant provienen del negocio de la televisión de pago. Sin embargo, los ejecutivos han declarado su intención de eventualmente reequilibrar su mezcla de ingresos para que el 50% provenga de sus negocios digitales, de plataforma, de suscripción, respaldados por publicidad y transaccionales.

Versant informó que los ingresos del primer trimestre de su negocio de plataformas, que incluye Fandango, GolfNow y algunas unidades directas al consumidor ya lanzadas, aumentaron un 9,5% a 192 millones de dólares.

“Estamos ejecutando nuestra estrategia al ampliar el alcance de nuestras marcas, profundizando nuestra conexión con la audiencia y escalando nuestras plataformas digitales”, dijo el CEO Mark Lazarus en el comunicado de ganancias del jueves. “Esta actuación en las plataformas y nuestras marcas básicas refuerza nuestra confianza en la evolución del negocio con el tiempo y en la entrega de valor a largo plazo para los accionistas”.

Los ingresos totales para el periodo que finalizó el 31 de marzo fueron de 1,69 mil millones de dólares, un 1% menos en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Los analistas de Wall Street encuestados por LSEG esperaban ingresos de 1,62 mil millones de dólares.

El ingreso neto atribuible a Versant disminuyó un 22% a 286 millones de dólares, o 1,99 dólares por acción, para el trimestre, lo que la empresa atribuyó a ingresos más bajos, mayores costos como empresa pública y gastos de interés después de la separación de Comcast. Esto se compensó parcialmente con impuestos más bajos durante el trimestre, según informó la compañía.

El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización cayó un 7% con respecto al mismo periodo del año pasado a 704 millones de dólares.

En comparación con el EBITDA ajustado independiente, un indicador para comparar más directamente el rendimiento de las empresas del portafolio previo a la separación con los resultados actuales, Versant afirmó que el EBITDA ajustado aumentó aproximadamente un 5%. Esto se debió a menores gastos en programación de entretenimiento y a la reducción de costos de ventas, generales y administrativos, que compensaron las caídas de ingresos.

La empresa también continuó con su compromiso anterior de devolver capital a sus accionistas, principalmente debido a su bajo nivel de deuda.

El jueves, declaró un dividendo en efectivo trimestral por segundo trimestre consecutivo, cada vez a 37,5 centavos por acción. El nuevo dividendo se pagará el 22 de julio a los accionistas registrados al cierre de la jornada del 1 de julio.

Versant también anunció el jueves que espera entrar en un acuerdo de recompra de acciones acelerado de 100 millones de dólares, que espera completar durante el segundo trimestre. La empresa recompró casi 2,7 millones de acciones de Clase A durante el primer trimestre, con una autorización restante de aproximadamente 900 millones de dólares al 31 de marzo, informó.

(Divulgación: Versant es la empresa matriz de CNBC.)