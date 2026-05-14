Cayendo hacia atrás y zambulléndose entre las nubes: el aterrizaje de paracaidistas británicos en Tristán de Acuña

El capitán George Lacey, experto en paracaidismo, menciona que la parte más difícil del salto en paracaídas es caer hacia atrás por el aire. En un sábado, Lacey y su equipo se lanzaron desde un transporte de la RAF a 2.500 metros sobre el sur del Atlántico.

“El paracaídas solo puede avanzar tan rápido”, comenta, explicando la importancia de tirar en el momento preciso. “Por lo tanto, debes girarte contra el viento y básicamente volar hacia atrás, lo cual es una sensación muy extraña, como te puedes imaginar.”

Mientras tanto, la remota isla de Tristán da Cunha, con solo su pico volcánico visible sobre la densa capa de nubes, era el destino final del equipo. Una residente sospechosa de haber contraído hantavirus tras desembarcar del crucero MV Hondius necesitaba tratamiento urgente, incluyendo oxígeno.

Los cálculos para ajustarse al viento llevaron al equipo, compuesto por paracaidistas experimentados y personal médico, a posicionarse para el salto a unos 5 km del noreste de la isla. Tras una intensa preparación, el salto se llevó a cabo con éxito, llegando a la isla de forma segura.

Ahora, Lacey y su equipo están ayudando en la isla, brindando asistencia médica y coordinando la entrega de suministros desde un avión.

A pesar de la rareza de los lanzamientos en combate, el entrenamiento en paracaidismo es esencial para emergencias militares y humanitarias en todo el mundo, como lo demuestra esta misión en Tristán da Cunha. La posibilidad de salir de la isla está en marcha, posiblemente a bordo del HMS Medway.

Lacey reconoce que no hay manera de paracaidismo desde la isla, pero enfatiza la importancia de esta habilidad para situaciones críticas en todo el mundo.