Robby Snelling de los Marlins tiene un esguince en el ligamento superior; Pete Fairbanks activado

MINNEAPOLIS — El lanzador de los Miami Marlins, Robby Snelling, fue incluido en la lista de lesionados de 15 días el miércoles después de que el prospecto sufriera un esguince en el codo izquierdo después de su debut en las Grandes Ligas.

Snelling, el prospecto número 2 del equipo, informó molestias en su codo izquierdo después de una sesión de bullpen y se someterá a más pruebas antes de decidir los próximos pasos, dijo el manager Clayton McCullough.

“Robby ciertamente estaba decepcionado”, dijo McCullough. “Sabes, trabajas toda tu vida por la oportunidad de convertirte en un jugador de Grandes Ligas, y llegas y haces tu debut en Grandes Ligas, y luego que algo como esto aparezca poco después, es decepcionante”.

Los Marlins llenaron el lugar de Snelling en la lista activando al cerrador Pete Fairbanks de la lista de lesionados de 15 días. El veterano había estado fuera de la alineación desde el 27 de abril por irritación de un nervio en su mano derecha.

Snelling hizo su debut en la MLB el 8 de mayo con cinco entradas sólidas en una derrota ante los Nacionales y estaba programado para comenzar la final de la serie del jueves contra los Mellizos de Minnesota en Target Field. En cambio, el derecho Braxton Garrett se unió al equipo en Minneapolis y se espera que sea activado para el partido del jueves.

Miami adquirió a Snelling, de 22 años, de San Diego a cambio del relevista Tanner Scott en julio de 2024.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.