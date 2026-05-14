Shakira, Madonna y BTS encabezarán el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo

Shakira, Madonna y BTS encabezarán el primer espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Chris Martin de Coldplay, quien curó a los artistas de este año, anunció la noticia en un video en redes sociales junto a Elmo y el Monstruo Comegalletas de Plaza Sésamo, con Kermit, Miss Piggy y otros personajes queridos de Los Muppets. El evento del 19 de julio se llevará a cabo en el estadio MetLife en Nueva Jersey y recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que trabaja para brindar acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

A principios de este mes, Shakira lanzó “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026 con Burna Boy, su segundo tema de la Copa del Mundo después de “Waka Waka (Esto es África)”, que interpretó durante la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica.

Mientras tanto, Madonna regresará al Festival de Tribeca este verano con un nuevo proyecto cinematográfico vinculado a su próximo álbum de estudio, “Confessions II”, que llegará el 3 de julio. La estrella pop debutó en vivo el sencillo principal del álbum, “Bring Your Love”, durante el set principal de Sabrina Carpenter en el fin de semana dos de Coachella.

BTS también regresó a principios de este año con el lanzamiento en marzo de su sexto álbum de estudio, “Arirang”, su primer álbum en casi cuatro años después de que los siete miembros cumplieran con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. BTS llevó su gira mundial “Arirang” a América del Norte en abril con las primeras tres noches agotadas en el estadio Raymond James de Tampa, Florida.

La semana pasada, la FIFA anunció que Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla encabezarán la ceremonia de apertura del primer juego de la Copa del Mundo en los Estados Unidos el 12 de junio en el estadio SoFi en Inglewood, California. Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en el partido inaugural del torneo.

En Canadá, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatei, Sanjoy, Vegedream y William Prince subirán al escenario para celebrar el partido inicial contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto. Y la ceremonia de apertura en México incluirá a J Balvin, Tyla, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Danny Ocean antes del partido inaugural del torneo el 11 de junio entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.