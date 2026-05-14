Consejos del constructor de apuestas Aston Villa vs Liverpool – Especial de la Premier League 3/1, Análisis y Predicciones

Dos equipos separados solamente por su diferencia de goles, Aston Villa recibirá a Liverpool en el Medio Oeste el viernes por la noche en lo que podría ser un encuentro animado.

“Si bien Aston Villa podría haber avanzado a la final de la Europa League de esta temporada este mes, los hombres de Unai Emery han fallado en encontrar alguna estabilidad doméstica reciente y están buscando una respuesta inmediata aquí.

A pesar de que Liverpool podría estar sentado en el asiento del conductor para obtener otro boleto lucrativo a la Champions League, los pesos pesados ingleses han mostrado sus propias inconsistencias y han ganado una reputación por sus evidentes luchas defensivas.

Con todos los ojos puestos en el Medio Oeste el viernes por la noche, echamos un vistazo a algunos de los Consejos Bet Builder más atractivos de Aston Villa vs Liverpool.

Una confrontación frenética desde el Medio Oeste

Dos equipos que abren el enfrentamiento del viernes en Villa Park separados solo por su diferencia de goles, los neutrales podrían ser tratados con un emocionante encuentro desde el Medio Oeste este fin de semana.

Con Aston Villa y Liverpool disputando un animado empate 2-2 en su último encuentro en el Medio Oeste en febrero de 2025, las oportunidades podrían llegar de forma rápida este fin de semana. De hecho, los oponentes del viernes tienen una reputación notable por sus emocionantes encuentros en Villa Park.

Además de un empate 3-3 en mayo de 2024, se debe tener en cuenta que todos sus 10 enfrentamientos consecutivos anteriores en Villa Park han terminado con más de 2.5 goles.

Asimismo, en lo que es una notable racha, esos 10 enfrentamientos domésticos consecutivos en el Medio Oeste han producido un asombroso total de 48 goles en ambas porterías.

Dos equipos que han mostrado sus propias luchas defensivas respectivas este año calendario, esperamos otro emocionante enfrentamiento desde el Medio Oeste el viernes por la noche.

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La carga de Watkins hacia la Copa del Mundo

Mientras que Ollie Watkins podría haber sido omitido sorprendentemente del equipo de Thomas Tuchel en marzo, el internacional inglés ha regresado con fuerza de manera sensacional.

Demostrando su valía para un puesto en la Copa del Mundo este verano, el exdelantero del Brentford está disfrutando de su racha más fructífera de la campaña 2025/26 y buscará hacer otra declaración aquí.

Una vez más marcando en el empate emocionante 2-2 de Aston Villa contra un Burnley ya descendido el fin de semana pasado, Watkins ahora ha conseguido goles consecutivos en la Premier League.

Asimismo, incluyendo un doblete clínico contra el Sunderland el 19 de abril, el jugador de 30 años ha registrado ahora 12 contribuciones directas a gol (nueve goles, tres asistencias) en sus 13 apariciones anteriores en todas las competiciones.

Enfrentándose a una defensa permeable de Liverpool que ha logrado solo una portería imbatida en la liga desde febrero 22, Watkins seguramente jugará un papel importante aquí.

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Problemas de Liverpool como visitantes

Aunque Liverpool podría estar en la pole position para conseguir otro boleto esencial a la Champions League este mes, el equipo de Arne Slot ha sido objeto de serias críticas.

A punto de renunciar oficialmente a su corona de la Premier League este mes, los invitados del viernes han continuado mostrando algunas inconstancias evidentes y ha habido mucha especulación sobre el futuro de Slot en Anfield.

Viendo cómo su aventura en la Champions League llegó a un fin rutinario el mes pasado al caer derrotados por 4-0 en el global ante los campeones europeos reinantes del PSG, Liverpool también ha ganado solo tres de sus nueve encuentros anteriores en todas las competiciones.

Del mismo modo, a pesar de asegurar una victoria de último minuto por 2-1 contra los eternos rivales del Everton el 19 de abril, el escuadrón inconsistente de Slot también ha ganado una reputación por sus problemas como visitantes.

Vistos por última vez en sus desplazamientos sufriendo una derrota emocionante por 3-2 a manos de los históricos rivales del Manchester United, los Reds han perdido cinco de sus seis enfrentamientos anteriores en sus viajes.

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