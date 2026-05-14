Encuesta de la UNF: Casi 1 de cada 4 votantes de Florida ha realizado una apuesta deportiva en línea; 46% quiere límites

FLORIDA – Casi uno de cada cuatro votantes registrados de Florida ha realizado una apuesta deportiva utilizando una aplicación en línea o móvil, pero la mayoría de los floridanos se oponen a expandir las apuestas deportivas legales y muchos cuestionan la integridad de los juegos vinculados a las apuestas, según una encuesta de la Universidad del Norte de Florida publicada el jueves.

La encuesta de 823 votantes registrados, realizada del 30 de enero al 30 de febrero. 3 del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la UNF y Sport IMPACT Jax, encontró que el 24% de los encuestados dijeron que alguna vez habían realizado una apuesta deportiva en línea y el 21% había realizado una apuesta al menos algunas veces durante el año pasado. Sólo el 15% quiere que el Estado amplíe las apuestas deportivas legales; El 46% está a favor de restringirlo o limitarlo, y el 37% quiere mantener la normativa vigente.

La encuesta muestra un mercado concentrado: los apostadores en línea se inclinan más por los hombres, los más jóvenes y los más educados. Dos tercios de los apostadores en línea (67%) dijeron que utilizan la aplicación Hard Rock Bet con mayor frecuencia; DraftKings fue citado por el 12%. La NFL dominó las apuestas (el 80% de los apostadores en línea realizaron apuestas en la liga el año pasado), seguida por el fútbol universitario, la NBA o WNBA y la Major League Baseball.

Las apuestas tienden a ser pequeñas. Entre los apostadores en línea, el 43% suele apostar entre 1 y 10 dólares por apuesta, el 30% apuesta entre 10 y 20 dólares y el 16% apuesta entre 20 y 50 dólares. La apuesta promedio en el próximo Super Bowl fue de $54, aunque el 30% informó haber perdido más de $100 en un solo día en algún momento, incluido el 7% que dijo que perdió más de $500.

Los apostadores se mostraron cautelosos acerca de sus posibilidades de ganar: sólo el 10% dijo que estaba muy seguro de poder ganar dinero constantemente apostando en deportes, y el 83% dijo que se había tomado un descanso de las apuestas deportivas en línea durante más de un mes durante el año pasado.

La publicidad y las promociones juegan un papel. El noventa y seis por ciento de los apostadores en línea informaron haber visto anuncios de apuestas deportivas durante el año pasado; El 31% dijo que los anuncios los hacían más propensos a realizar una apuesta. El setenta y tres por ciento dijo que había realizado una apuesta debido a una promoción u oferta de bonificación.

Las preocupaciones sobre la integridad eran generalizadas. Cincuenta y siete por ciento de los encuestados dijeron que estaban moderada o muy preocupados por las apuestas de los atletas profesionales en los juegos en los que participaban. Un abrumador 82% estuvo de acuerdo con la afirmación: “Debido al aumento de las apuestas, a veces me pregunto si las decisiones de los jugadores o árbitros están influenciadas por los intereses del juego”, una opinión compartida casi por igual por los apostadores y los no apostadores.

“Cuando la mayoría de los aficionados empiezan a cuestionar la integridad de los resultados, las ligas ya no gestionan la percepción, sino que defienden la credibilidad en tiempo real”, dijo la Dra. Kristi Sweeney, profesora asociada de gestión deportiva y codirectora de Sport IMPACT Jax en la UNF. “Nuestros datos sugieren que esas expectativas se están volviendo más estrictas a medida que se acumulan las historias de arreglo de partidos”.

La encuesta también encontró que el 56% de los floridanos cree que las apuestas deportivas aumentan la participación de los fanáticos, especialmente entre los adultos más jóvenes y los apostadores actuales, pero el 49% dijo que las apuestas deportivas en línea han tenido un efecto negativo en los deportes en general.

El estudio utilizó un diseño de muestreo de marco dual que combinó el panel de probabilidad en línea estatal de la UNF con una selección aleatoria del archivo de votantes de Florida. Los resultados se ponderaron por educación, registro de partido, edad, raza y origen étnico, sexo y geografía. El margen general de error de muestreo es de más o menos 4,2 puntos porcentuales, incluido el efecto de diseño estimado debido a la ponderación.

Para obtener más información sobre la encuesta y sus resultados completos, consulte los materiales del Laboratorio de investigación de opinión pública de la Universidad del Norte de Florida y de Sport IMPACT Jax.

Copyright 2026 por WJXT News4JAX – Todos los derechos reservados.